Saldi: posso cambiare quello che ho preso? La verità

Hai cambiato idea su un capo in saldo che avevi appena acquistato? Attenzione, ecco quali sono le regole e se si può cambiare la merce scontata.

I saldi sono finalmente iniziati e in molti sono già corsi nei vari negozi per fare shopping. Ma cosa succede se decido di restituire uno dei vestiti in saldo? Non preoccupatevi, oggi faremo finalmente chiarezza sull’argomento. Andiamo a scoprire se si può richiedere il cambio su un capo acquistato durante i saldi.

La prima cosa da fare quando si acquistano dei vestiti scontati è chiedere se questi possono essere cambiati dopo averli portati a casa. In molti pensano che sia un loro diritto, tanto da non provare nemmeno più i capi nel camerino.

Poi però, una volta arrivati a casa ci accorgiamo che quel vestito che tanto ci piaceva in realtà non ci sta affatto bene. Quindi cosa facciamo? Possiamo restituirlo? In realtà non tutti sanno non esiste nessun diritto al cambio della merce, almeno sugli acquisti tradizionali all’interno dei negozi.

Quindi se abbiamo sbagliato taglia, colore o il vestito non ci piace, il negoziante non è obbligato a sostituirlo. Andiamo a scoprire tutti i dettagli sull’argomento.

Vuoi restituire un vestito in saldo? Ecco come funziona

L’Unione Nazionale dei Consumatori, conferma che la decisione in caso di reso di un capo spetta solo ed unicamente al negozio o alla catena presso cui si è fatto l’acquisto. Spesso, i commercianti decidono di accettare il reso per venire incontro al cliente.

Ma se ci sono i saldi cosa succede? Come già anticipato, nel periodo dei saldi è fondamentale chiedere se possiamo cambiare i capi, in questo modo eviteremo spiacevoli sorprese. Infatti, alcuni negozi durante questo periodo non permettono la sostituzione.

La scelta spetta unicamente al punto vendita, quindi è importante chiarire la questione prima di procedere con l’acquisto. Informatevi anche sui tempi, spesso durante i saldi il periodo di restituzione passa da un mese ad una settimana.

L’unico motivo per cui il commerciate è obbligato a cambiare il prodotto acquistato è in caso di difetto. Ora non vi resta che seguire queste istruzioni. Voi cosa ne pensate?