Leonardo Pieraccioni è fidanzato: ecco la bellissima fortunata

Avete mai visto la bellissima fidanzata di Leonardo Pieraccioni? Si chiama Teresa ed è follemente innamorata del noto attore. Scopriamo nel dettaglio chi è e cosa fa nella vita.

Leonardo Pieraccioni è sicuramente uno degli attori più amati in Italia. Da sempre diverte tutti con i suoi bellissimi film, tra i più famosi ricordiamo il ciclone e Ti amo in tutte le lingue del mondo.

Impossibile dimenticare le dolcissime scene in cui ha conosciuto sua moglie, Laura Torrisi. Purtroppo i due non stanno più insieme da diversi anni, infatti, Leonardo è fidanzato con un’alta donna.

Leonardo e Laura, dopo aver avuto la loro prima figlia nel 2014 hanno deciso di lasciarsi inaspettatamente. Per i fan della coppia è stato un vero e colpo al cuore, inizialmente nessuno sapeva il motivo della crisi, fino a quando, si è scoperto che i due non riuscivano ad andare più d’accordo.

Oggi, entrambi si sono rifatti una nuova vita, ovviamente hanno sempre un rapporto civile per il bene della figlia. Ora a distanza di qualche anno dalla fine della relazione, pare che Leonardo Pieraccioni abbia finalmente ritrovato l’amore accanto ad un’altra donna.

Scopriamo nel dettaglio chi è e cosa fa nella vita.

Leonardo Pieraccioni: ecco chi è Teresa, la nuova fidanzata

Leonardo Pieraccioni ha finalmente deciso di uscire allo scoperto mostrando la sua nuova fidanzata. In realtà stanno insieme da circa tre anni, ma fino a qualche settimana fa hanno deciso di mantenere il riserbo sulla love story.

In questi anni nessuno dei due ha mai ufficializzato alcun legame, nonostante, i paparazzi in più di un’occasione, li abbiano immortalati insieme ed in atteggiamenti intimi. Nelle ultime ore, proprio la fidanzata di Pieraccioni, Tersa Magni ha preso in mano la situazione pubblicando uno scatto insieme al suo amato.