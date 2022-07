Amici 22: il prof è fuori, da non credere

Amici 22, il prof è fuori: davvero da non credere la novità per la nuova edizione del talent show di Maria De Filippi.

L’estate avanza e, mentre alcuni continuano a godersi le vacanze, arrivano sempre più novità circa i programmi che riprenderanno a settembre con le nuove edizioni, compreso Amici.

Mentre continuano i casting per i ragazzi, stando ad alcune voci sarebbe in arrivo un grande ritorno al programma, con tanto di rispettivo addio di uno dei professori attualmente nella squadra.

Amici 22, il prof è fuori: ritorno da non credere, sarà lei a lasciare il posto?

Dopo un anno, sembra che la cantante sia proprio pronta a tornare come docente del talent show di Maria De Filippi; stando a quanto riportato pochi giorni fa da TvBlog (e ripreso da Gossip e TV) infatti, Arisa tornerà ad occupare la cattedra di canto di Amici, dopo le esperienze in Rai prima come concorrente di Ballando con le stelle, poi come giudice de Il Cantante Mascherato.

Mentre un suo ritorno sarebbe sicuramente gradito tra i fan, in molti si chiedono chi sarà a lasciare il posto alla cantante; nell’ultima edizione, tra i professori della materia abbiamo visto Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli.

Posto come Zerbi sia una colonna portante del dating show e la Cuccarini, prima come insegnante di danza e poi appunto di canto, è risultata molto apprezzata sia dal pubblico che dagli stessi allievi ed ha rivelato lei stessa di essere stata confermata, l’indiziata numero uno a lasciare pare sia Anna Pettinelli.

Come riporta sempre TvBlog sarà proprio la speaker radiofonica a lasciare lo spazio per il ritorno di Arisa, di nuovo in cattedra a partire da settembre dunque dopo un anno di pausa.

Anche la compagna di squadra della Pettinelli, Veronica Peparini, potrebbe essere in dubbio; da mesi si rincorrono rumors su un suo possibile addio, anche se al momento nulla è certo. Potrebbe, ad esempio, esserci anche la conferma della Pettinelli, con la Cuccarini di nuovo spostata a danza a sostituire la Peparini; tra qualche settimana ne sapremo sicuramente di più.