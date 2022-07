Gambe e glutei da tonificare? Fai così

Ti piacerebbe avere dei glutei e le gambe super tonici? Da non credere, devi assolutamente provare questo trucco per tonificarli. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta e come funziona.

Manca sempre meno all’inizio della fatidica prova costume, quindi se non sei ancora corsa ai ripari ti consigliamo di continuare a leggere questo interessante articolo. Oggi infatti, vi sveleremo un trucco per rassodare gambe e glutei. Siete curiosi di scoprire come fare? Vediamolo insieme.

Prima dell’inizio dell’estate la maggior parte delle persone inizia a seguire diete stravolgenti e ad ammazzarsi di esercizio fisico. Certo, sarebbe meglio essere costanti tutto l’anno e non qualche mese prima della prova costume. Per fortuna però, esistono esistono alcuni esercizi ginnici specifici che possono fare al caso vostro.

Questi sono perfetti per chi vuole lavorare soprattutto si gambe e glutei, in questo modo oltre a tonificare i muscoli, bruceremo anche moltissime calorie. In questo modo, aumenteremo la massa muscolare e al contrario ridurremo quella grassa. Ma andiamo a scoprire come funzionano questi esercizi miracolosi.

Tonificare gambe e glutei: ecco gli esercizi perfetti

La prova costume è ormai dietro l’angolo, quindi se vuoi costruire il fisico perfetto devi assolutamente provare questi nuovi esercizi. Questi sono molto utili per rassodare glutei e gambe, ovviamente per avere dei risultati è necessario farli con costanza e determinazione.

Inoltre, ricordatevi di seguire sempre una dieta equilibrata e di bere almeno due litri di acqua al giorno. Tra i migliori esercizi ginnici per rassodare i glutei e le gambe troviamo sicuramente gli affondi. Per eseguirli non dovrete far altro che piegare una gamba davanti all’altra. Tenete sempre la schiena dritta e le mani sui fianchi.

Per iniziare fate una serie da 10, per poi portarle a 20 per gamba. Poi sarà necessario integrare altri esercizi ginnici specifici. Un altro esercizio molto utile per tonificare gambe e glutei a casa è sicuramente lo squat. Ma a differenza degli affondi, questo si fa in piedi andando a divaricare le gambe ad altezza delle spalle.

Poi spostate dolcemente il peso sui talloni e piegatevi fin dove riuscite. Ripetete anche questo per 10 volte. Voi cosa ne pensate?