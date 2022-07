Maria De Filippi: svelato il suo segreto, da non credere

La nota conduttrice di Canale 5, la Queen Maria De Filippi, compie sempre un gesto, anche in trasmissione. Ci avete mai fatto caso?

La regina di Canale 5 è senza dubbio lei, Queen Mary: da settembre dovremmo ritrovare la presentatrice al timone dei suoi programmi storici, Uomini e Donne, Amici e C’è Posta Per Te.

E’ diventata un punto di riferimento per molte persone all’interno dei suoi spettacoli. Sposata da anni con il giornalista Maurizio Costanzo, i due hanno deciso di adottare un figlio, Gabriele.

Non tutti forse se sono accorti, ma durante le sue trasmissioni, spesso la conduttrice di Mediaset fa un gesto, che è sempre lo stesso.

Avete capito quale? Nella sua cartellina, dove c’è tutta la scaletta della puntata, non può certo mancare un oggetto.

Maria De Filippi: ecco cosa fa durante le puntate

E’ praticamente diventata un’abitudine per la presentatrice. Lo ha spiegato lei stessa al settimanale Oggi: nelle sue trasmissioni, infatti, Maria De Filippi tiene in bocca delle caramelline, che mette fra i denti ed in questo modo cerca di non farle vedere.

Queste caramelle le tiene, appunto, anche nella cartellina che ha in mano. Ma questa sua “usanza” ha diviso il suo pubblico, in quanto spesso si vede che Queen Mary ha qualcosa in bocca.

In particolar modo, la conduttrice ha provato a spiegare da cosa è dipesa questa sua mania di mangiare queste caramelle “Sono stata seduta sei anni in una sala riunioni non avendo il diritto di parola. Ero terrorizzata, senza salivazione, e le labbra mi si incollavano mentre parlavo.

Da lì partì la mia dipendenza dalle caramelle: ancora adesso uso le stesse, le Leone al limone, me le manda una telespettatrice che non ho mai conosciuto”.

Ma quali sono quelle che mangia la conduttrice? Sono le Leone al Limone, che sono perfette per chi come lei non può bere spesso quando presenta la sua trasmissione: fanno in modo di non far sentire la sete ed inoltre, contengono la stevia, ovvero il dolcificante che non ha calorie.

Intanto, ad autunno dovrebbe tornare in tv la presentatrice con Amici e sembrerebbe che Arisa stia tornando come insegnante di canto. Cosa succederà adesso nel talent di Mediaset?