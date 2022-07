Vediamo insieme come possiamo realizzare una buonissima torta di mele senza impasto che lascerà tutti senza parole!

Oggi vi vogliamo indicare una ricetta super veloce ed ottima che ci permetterà di realizzare un classico della tradizione ma senza spendere troppo tempo in cucina, in questo modo possiamo occuparci di altro.

Quindi vediamo insieme che cosa ci occorre e come possiamo realizzare questa buonissima torta di mele che possiamo sempre modificare a nostro piacimento aggiungendo alcuni ingredienti.

Torta di mele senza impasto: veloce e da leccarsi i baffi

Ecco l’elenco completo degli ingredienti:

10 gr di lievito in polvere

50 gr di burro

1200 gr di mele

250 gr di semola

300 ml di latte

200 gr di farina

300 gr di zucchero semolato

Iniziamo con la preparazione vera e propria, prendendo il nostro zucchero, la semola e la farina in un contenitore abbastanza grande, poi mettiamo anche il lievito e mescoliamo per bene, adesso dobbiamo dividere in 4 ciotole il nostro composto.

Cerchiamo di farle il più simile possibile, poi prendiamo le mele, che laviamo e sbucciamo poi le iniziamo a grattare e le mettiamo in 3 dei 4 contenitori, sempre cercando di fare una cosa equa.

Dobbiamo prendere, per il quantitativo che vi abbiamo indicato una tortiera di 26 centimetri che rivestiamo con la carta da forno e poi mettiamo il nostro mix con le varie polveri, poi mettiamo la prima delle tre ciotole con le mele.

Livelliamo per bene il tutto e poi proseguiamo fino alla fine degli ingredienti, adesso prendiamo il manico di un cucchiaio di legno, se possibile e facciamo dei buchi nell’impasto che si trova nella tortiera.

In un pentolino scaldiamo il latte e mettiamo il burro, dobbiamo fare in modo che si sciolga per bene tutto, è molto importante per la riuscita della nostra torta buonissima, quando è caldo un cucchiaio lo mettiamo sulla torta.

Poi accendiamo il forno che deve essere bello caldo quando mettiamo dentro la torta e si deve cuocere per circa 50 minuti ad una temperatura di 180 gradi, una volta trascorso questo tempo facciamo sempre la prova con lo stuzzicadenti e prima di sfornarla.

Ecco che la nostra torta di mele è pronta e possiamo mangiarla sia da fredda che da calda, è ottima anche accompagnata ad una pallina di gelato alla crema, volendo al suo interno possiamo anche aggiungere delle gocce di cioccolato.

Come avete visto la nostra torta di mele è buona e veloce da fare e si conserva, se ci riuscite per alcuni giorni senza nessun problema!