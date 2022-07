Mina Settembre 2: svelato tutto in anteprima!

Mina Settembre 2: scopriamo insieme tutte le anticipazioni sulla seconda stagione della fiction con Serena Rossi, che andrà in onda sulla Rai.

La prima stagione di Mina Settembre si è conclusa molto bene. Manca ancora qualche mese e la Rai trasmetterà le nuove puntate della seconda stagione con protagonista Serena Rossi, conduttrice, attrice, doppiatrice e cantante.

Anche se la Rai non ha ancora ufficializzato quando andrà in onda, molto probabilmente rivedremo la fiction a partire da ottobre.

Ma come è finita la prima stagione? Mina Settembre è un’assistente sociale del Rione Sanità di Napoli, ama il suo lavoro ed ama aiutare il prossimo. Ha scoperto che la sua migliore amica, Irene, non è altri che l’amante di suo padre. E suo figlio in realtà, Gianluca, è suo fratello.

Dopo essere corsa dalla madre per dirla la verità, però rimane basita: infatti, Olga non solo era a conoscenza della relazione extraconiugale del marito, ma sapeva che si trattava della migliore amica di sua figlia.

Mina Settembre 2: anticipazioni e quando andrà in onda

La madre Olga vuole affrontare un viaggio in giro per il mondo e lascia la casa con la quale condivideva con Mina. Nel frattempo, però, il personaggio interpretato da Serena Rossi ha deciso di riprovare a dare una seconda possibilità al suo ex marito, Claudio.

Ma l’arrivo di zia Rosa e il ritorno del ginecologo Domenico, molto affascinante, potrebbe però rendere la vita molto difficile alla protagonista.

Nella seconda stagione, come ha già anticipato Fabrizio Cestaro, lo sceneggiatore, ci sarà quindi la decisione finale di Mina: chi sceglierà tra il ginecologo e l’ex marito?

Oltre all’attrice Serena Rossi, ritroveremo Giorgio Pasotti nei panni dell’ex marito, e Giuseppe Zeno, che invece presta il volto a Domenico, il ginecologo.

La zia Olga sarà interpretata invece da Marisa Laurito, che per l’occasione ha scelto un nuovo look. E sarà presente anche Antonia Liskova, che per l’occasione vestirà i panni di un’analista.

Le premesse per replicare il successo della prima stagione ci sono tutte. Ora si dovrà aspettare ancora qualche mese, prima di poter rivedere Serena Rossi alle prese con i problemi sia delle persone, che con i suoi.

Chi sceglierà quindi Mina Settembre tra l’ex marito e il ginecologo?