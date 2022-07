Uomini e donne: nuovo addio, cosa sta succedendo?

Un’altra coppia di Uomini e Donne sarebbe pronta a dirsi addio. Siete curiosi di scoprire di chi si tratta? Vediamo nel dettaglio chi sono i due protagonisti e cosa sta accadendo.

Uomini e Donne è sicuramente uno dei programmi più amati dal pubblico a casa. Spesso, i telespettatori si affezionano moltissime alle storie d’amore che si creano tra i protagonisti. Purtroppo, in queste ore è arrivata una notizia che ha sconvolto i fan di U&D, infatti un’altra coppia appena sbocciata avrebbe già chiuso la relazione.

Stiamo parlando di Luca Salatino e Soraia Allam Ceruti, i due erano usciti dal programma qualche settimana fa e durante la scelta sembrano molto presi l’uno dall’altra. Purtroppo, qualcosa deve essere andata nel verso sbagliato, perché alcune fonti certe sostengono, che la coppia sia già scoppiata.

A dare la notizia è stato l’esperto di gossip Amedeo Venza che, tramite il suo profilo Ig ha rivelato di essere a conoscenza di un fatto piuttosto ambiguo. Amedeo ha infatti confessato, che grazie ad alcune fonti ha scoperto, che mentre lei avrebbe chiesto a Luca tronista di trascorrere un weekend insieme, lui ha rifiutato preferendo il fine settimana con l’amico Matteo Ranieri.

Dopo l’accaduto i due ex protagonisti di Uomini e Donne avrebbero avuto una forte discussione, proprio secondo Venza, l’annuncio della rottura avverrà a breve.

Uomini e Donne: tra Luca e Soraya è già finita? Ecco cosa è successo

Luca e Soraya sarebbero pronti a svelare la fine della loro relazione, non è di certo la prima volta che qualche giorno dopo la scelta, una coppia di U&D decide di lasciarsi. Infatti, non poco tempo fa anche Matteo Ranieri e Valeria hanno annunciato la conclusione della loro storia.

Purtroppo, il pubblico è sempre più convinto che ormai i protagonisti del dating show siano interessati solo alla notorietà e non a trovare il vero amore. Infatti, in questi anni in molti hanno avuto la sensazione che sia i tronisti che i corteggiatori abbiano utilizzato il programma di Maria solo per i propri scopi personali.