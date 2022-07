Guenda Goria: la confessione dopo l’intervento

La figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta non sta passando un periodo particolarmente facile: vediamo le parole di Guenda.

Guenda Goria non ha vissuto sicuramente una vita facile: prima le continue discussioni tra suo padre e sua madre per i continui tradimenti di lui, poi il raffreddamento del rapporto con Maria Teresa Ruta – recuperato in parte grazie alla convivenza forzata presso la casa del Grande Fratello Vip – ora, la povera Guenda ha dovuto affrontare l’ennesimo problema di salute ed è stata quindi ricoverata in pronto soccorso.

Guenda Goria non ha mai voluto diventare mamma, eppure l’amore ritrovato con il suo Mirko le ha fatto cambiare idea. Poche settimane fa infatti, la figlia della Ruta aveva annunciato sui social di essere in attesa del suo primo figlio. Una battaglia particolarmente importante, soprattutto per il suo ruolo nella presa di coscienza di fronte ai vari casi di endometriosi.

Per chi non dovesse averne memoria infatti, Guenda Goria – così come Giorgia, fidanzata di Damiano dei Maneskin – aveva reso pubbliche le sue condizioni di salute, ammettendo di soffrire di endometriosi. Parliamo di una patologia femminile poco conosciuta, difficilmente diagnosticabile, ma – al contempo – molto diffusa nelle giovani donne. Ora – per un istante – la giovane Goria ha rischiato di perdere quel piccolo dono dal cielo. Scopriamo insieme cos’è successo.

Guenda Goria ricoverata di urgenza in pronto soccorso!

Pochi giorni fa, la 33enne si era sentita male durante un’uscita con il fidanzato; aveva infatti cominciato ad avvertire forti dolori addominali, per i quali venne successivamente ricoverata d’urgenza in pronto soccorso. I medici scoprirono che Guenda aveva in corso una gravidanza extra-uterina e pertanto intervennero chirurgicamente per risolvere il problema. Guenda ci ha tenuto a tenere aggiornati i suoi followers riguardo le sue condizioni di salute, sembra infatti che – nonostante tutto sia andato per il meglio – la giovane avverta ancora una forte stanchezza.

“Sto cercando di riprendermi anche se sto facendo più fatica di quanta dovrei” – sono state le sue dichiarazioni tramite una stories di Instagram – “Mi stanno facendo degli altri accertamenti, ho la pressione troppo bassa e non riesco a camminare. […] Vabbè, cerchiamo di capire perché sono così stanca” – ha poi concluso.

Insomma, sembra che l’intervento abbia debilitato il corpo di Guenda più di quanto previsto. Nel frattempo, la figlia di Amedeo Goria ha comunque voluto riservare un ringraziamento particolare ai medici curanti e ovviamente a Mirko che non l’ha abbandonata un solo secondo. Attendiamo ulteriori aggiornamenti.