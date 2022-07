La Talpa: Ecco cosa sta succedendo

Nella prossima stagione televisiva di Mediaset, torna sul piccolo schermo il noto reality La Talpa. Andiamo a leggere le prime indiscrezioni a riguardo.

Sono trascorsi circa 14 anni da quando è andata in onda l’ultima stagione di un reality molto noto di Mediaset. Stiamo parlando de La Talpa.

Questa nuova edizione, per quanto riguarda la produzione, è affidata alle mani esperte della Regina di Canale 5, Maria De Filippi.

La curiosità di sapere chi condurrà questo reality è tanta: su chi potrebbe essere al timone sul web si sono fatti tanti nomi di conduttrici italiane, come quello di Silvia Toffanin e Simona Ventura.

E proprio quest’ultima, attraverso i canali social, sembra abbia voluto rispondere a chi la vedeva già condurre il programma.

Attraverso Twitter, infatti, la conduttrice ha voluto smentire questa notizia data ormai per certo. Infatti, ha ripreso il tweet di Nathan Del Mare, speaker radiofonico, che riportava che la Ventura sarebbe stata la presentatrice.

La Talpa: chi sarà alla conduzione del reality?

E dal suo canto, l’ex moglie di Bettarini ha scritto “Non se ne parla”. Ancora non si è fatto il nome di chi potrebbe presentare La Talpa, anche se dopo questa risposta della Ventura, il nome di Silvia Toffanin sembra essere quello più accreditato.

Se fosse proprio la compagna di Piersilvio Berlusconi a condurre potrebbe rappresentare una grande svolta. Ma i fan della trasmissione vorrebbero rivedere Paola Perego a condurre il reality.

Insomma, ancora nulla è stato deciso, o almeno nulla è ancora stato comunicato ufficialmente.

Sempre sul web, invece, si parlerebbe di una possibile trattativa tra Simona Ventura e Amadeus, per la conduzione di Sanremo dell’anno prossimo.

E sembrerebbe che proprio Chiara Ferragni, che il conduttore della kermesse canora più famosa di Italia ha già annunciato come sua co-conduttrice nella prima ed ultima puntata, abbia chiesto dei consigli alla Ventura.

Infatti, l’ex di Bettarini starebbe aiutando la moglie di Fedez per questo importante ruolo che dovrà affrontare nel prossimo inverno.

Insomma, ancora non si molto su questa nuova edizione de La Talpa, ma Simona Ventura ha scritto per certo che non sarà lei a presentare il programma.

Chi vorreste come conduttrice della trasmissione? E come la vedreste Silvia Toffanin a presentare questo reality show?