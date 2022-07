Lorella Cuccarini ha ceduto al ritocco? Ecco le foto

Lorella Cuccarini: secondo Striscia La Notizia la showgirl potrebbe aver ceduto a degli interventi estetici. Leggiamo insieme i dettagli.

Lorella Cuccarini è una delle artiste più famose della nostra Penisola. Ha mosso i suoi primi passi in televisione grazie a Pippo Baudo che l’ha voluta con sé nel varietà di sabato sera di Rai 1, Fantastico 6 e 7.

L’anno successivo è passata all’attuale Mediaset, dove per anni ha lavorato con Marco Columbro, in molti programmi come Paperissima e Buona Domenica.

Ha preso parte a tanti altri programmi, come ad esempio La Notte degli Oscar, Trenta Ore per la Vita, Galà della Pubblicità, Natale in Vaticano, La Notte Vola, La Sai L’Ultima, La Vita in Diretta e Striscia La Notizia.

Oltre ad essere una bravissima ballerina e conduttrice, la Cuccarini ha lavorato molto anche a teatro, dove ha preso parte a molti musical, come ad esempio Grease, dove interpreta la protagonista Sandy, mentre Gimapiero Ingrassia ha interpretato, Danny, il ruolo del grande attore hollywoodiano John Travolta.

Lorella Cuccarini: ritocchi agli zigomi?

Nel 1991 si sposa con Silvio Capitta, conosciuto anche come Silvio Testi: dal loro amore sono nati quattro figli.

La sua carriera è stata costellata da grandi successi: l’ultimo, in ordine di tempo, è il ruolo di insegnate di Amici di Maria De Filippi, dove prima ha insegnato nella categoria ballo e l’anno successivo invece è passata nella categoria canto.

Diversi mesi fa, la coach del talent di Mediaset è stata protagonista della rubrica di Striscia la Notizia, Fatti e Rifatti, che hanno mostrato come è cambiata negli anni Lorella Cuccarini.

Insomma, secondo il tg Satirico di Antonio Ricci, la showgirl si è affidata al bisturi del chirurgo estetico per cercare di eliminare i segni del tempo che sta passando.

Che cosa si sarebbe rifatta? Dalla foto che Striscia ha fornito sembrerebbe che Lorella Cuccarini avrebbe sollevato sia gli zigomi che le sopracciglia.

Si tratta comunque di pochi interventi e sembrerebbe che si sia focalizzata soprattutto sugli occhi. Nonostante questi piccoli interventi, la “più amata degli italiani” rimane senza dubbio una donna con grande fascino ed ancora molto bella.

E voi siete fan di Lorella Cuccarini?