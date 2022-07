Ex Non è la Rai: adesso fa la badante, ecco chi è

Non sempre programmi come Non è la Rai consentono di ottenere un successo stabile e duraturo: un ex valletta ora fa la badante.

Tra i programmi da considerarsi un vero e proprio trampolino di lancio, non possiamo non citare Non è la Rai – in onda dal 1991 al 1995. Moltissime dive infatti hanno iniziato proprio da qui: tra di loro possiamo citare Ambra Angiolini – attualmente attrice eclettica e giudice di X Factor – ma anche la pungente Antonella Elia, ultima opinionista del Gf Vip e protagonista di diversi reality show.

Siamo abituati a leggere le storie di dive che si sono fatte da sole e che hanno proseguito la carriera televisiva senza troppi ostacoli, dimenticandoci tuttavia che esistono altrettante storie di persone che purtroppo non ce l’hanno fatta. Due anni fa, scoppiò la pandemia che ci costrinse alle opportune limitazioni per più di due anni; proprio a causa di questa, un ex partecipante di Non è la Rai si vide costretta a rimboccarsi le maniche per non perdere tutto. Scopriamo insieme chi è Ilaria Galassi e di cosa si occupa oggi.

Ex Non è la Rai: Ilaria oggi fa la badante

Ilaria Galassi fu proprio una delle partecipanti di Non è la Rai. La sua esperienza televisiva tuttavia si fermò proprio alla trasmissione della rete pubblica. Successivamente, la Galassi iniziò a lavorare per un salone di parrucchieri, ove si occupava della cassa e della contabilità. Essendo in locale in zona Prati – rinomata e particolarmente costosa – la mancanza di clientela causata dalla pandemia portò alla chiusura del negozio, con la conseguente perdita del lavoro.

In quell’occasione, una delle sue clienti più fidate ammise di aver bisogno di una persona che si occupasse della madre Ausilia, una donna di oltre novant’anni. Inizialmente, Ilaria conservò qualche titubanza, dopodiché decise di accettare il lavoro, impiegandolo tuttavia gratis. Spesso e volentieri, Ausilia consegna dei soldi ad Ilaria in modo che possa fare la spesa per lei e per i suoi figli, mentre nel frattempo continua a cercare lavoro, anche in televisione.

“Ho fatto un provino su Zoom [in particolare per L’Isola dei Famosi] e due di persona, con tutti gli autori” – ha ammesso Ilaria Galassi durante un’intervista concessa a Fanpage – “mi hanno detto: ‘hai tante qualità, ma non ti sai vendere’ […] Mi sono un po’ arrabbiata e ho detto che se devo vendermi lo faccio per i miei figli”. Insomma, alla fine il tutto si è concluso con una discussione con gli stessi autori, motivo per cui Ilaria ha compreso di non avere molte chance nel mondo dello spettacolo. La storia della Galassi rappresenta la seconda faccia della medaglia: non sempre i nostri sogni riescono a raggiungerci, a volte serve un pizzico di fortuna.