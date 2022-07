Simona Ventura confessa di averlo fatto: le parole della nota conduttrice in una recente intervista al settimanale Chi.

Dagli anni ’80 ad oggi, Simona Ventura ha un lunghissimo curriculum a livello televisivo, avendo partecipato e condotto tantissimi programmi; di recente, l’abbiamo vista alla guida di Ultima fermata e, mentre all’orizzonte potrebbe esserci un nuovo progetto con Mediaset, si sta al momento godendo l’estate.

In questi giorni, la conduttrice ha deciso di concedere al settimanale Chi un’intervista, dove ha confessato di averlo fatto; ecco le parole di “Super Simo” alle pagine del giornale.

Simona Ventura confessa di averlo fatto: l’intervista a Chi

Fascino, talento, solarità e simpatia hanno sempre contraddistinto Simona Ventura nel corso della sua carriera, ma anche per lei non sono mancati i momenti difficili. Nello specifico, parlando con la rivista Chi (come riportato anche da La Nostra TV), ha parlato della sua carriera nel mondo dello spettacolo.

“Sono sempre stata competitiva, ma non ho mai fatto a gomitate” le parole della conduttrice, che poi rivela che forse, quando ha ottenuto ‘potere’ e notorietà, ha anche fatto rimanere male qualcuno a livello lavorativo, ” ma senza volerlo” spiega.

Sulla sua esperienza con Citofonare Rai 2, rivela come nonostante qualcuno non lo credesse possibile è andata molto d’accordo con Paola Perego. “Con la Perego non abbiamo mai litigato, nonostante ci fosse gente che scommetteva che non saremmo mai durate due puntate” ha rivelato, realizzando invece con la collega un programma di successo.

La Ventura sembra essersi stabilizzata anche nella vita privata, considerato l’amore che sta vivendo col compagno Giovanni Terzi. “Lui è quello che ho sempre voluto: un uomo che facesse progetti con me, che fosse complementare a me” le parole di stima e amore nei confronti del compagno.

Intanto, la conduttrice sarà protagonista anche in questa estate col programma La terrazza della Dolce Vita, dove proprio insieme al compagno, al Grand Hotel di Rimini, incontrerà tantissime celebrità tra cui Maglioglio, Maria Grazia Cucinotta, Mughini e anche dei politici.

“Il 30 luglio partiremo con Alessandro Cecchi Paone e Giovanni Caccamo e chiuderemo il 10 agosto con Mario Lavezzi e Kerry Kennedy” ha anticipato la Ventura.