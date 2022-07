Pomodori in frigorifero? Perdono il loro sapore, non fare questa azione

Pomodori: per non far perdere il suo sapore, li dovremmo conservare in questo modo. Siete curiosi di scoprire qual è quello giusto?

I pomodori hanno tanti effetti benefici grazie alle vitamine e Sali minerali che contengono. Hanno anche proprietà antitumurali e antiossidanti. Sono ideali soprattutto per chi soffre di astenia, reumatismi, uremia, ipertensione, stitichezza, gotta.

I pomodori sono anche ottimi alleati per la nostra pelle, polmoni, per lo stomaco, per il cuore. Ci sono tantissime ricette che si possono trovare sul web per gustare al meglio questi ortaggi buonissimi.

Inoltre, aiutano anche la digestione dei cibi ed aiutano anche a calmare le infiammazioni dell’apparato digerente.

È molto importante, in ogni, anche il modo in cui conservate questo ortaggio. Alcuni studiosi hanno studiato tutti quale potrebbe essere il migliore modo di conservare il pomodoro.

Pomodoro: come va conservato?

Attraverso lo studio del pomodoro, veri ricercatori hanno valutato anche se è meglio conservarli in frigo o a temperatura ambiente (circa 20 gradi).

Gli studiosi sono arrivati alla conclusione che, dopo uno studio ben attento, è indifferente se è conservato dentro o fuori il frigo: il risultato non cambia.

È molto importante, in ogni caso, che la conservazione sia a breve termine. Sul sito GreenMe, si può leggere cosa ha detto una delle principali autrici di questa ricerca, Larissa Kanski.

“È la varietà di pomodoro in particolare che ha un’influenza importante sul sapore. Pertanto, lo sviluppo di nuove varietà con un sapore accattivante può essere un passo verso il miglioramento della qualità del sapore dei pomodori”.

Ed ha anche aggiunto “più breve è il periodo di conservazione, migliore è per il sapore e gli attributi correlati”.

Questo è un ortaggio che si trova principalmente in estate. Come abbiamo detto in precedenza, ci sono diversi modi per gustarlo appieno, come ad esempio una buona compresa con un goccio d’olio di oliva e una foglia di basilico.

Sul web si trovano tante ricette gustose che si possono provare ad esempio quando decidiamo di ospitare qualche amico o familiare.

E alla fine voi come lo conservate il pomodoro? Preferite tenerli in frigorifero oppure lasciarli a temperatura ambiente? Vi è stato di aiuto questo articolo?