Francesco Totti: colpo di scena, è successo

Dopo lo scoop della separazione con Ilary Blasi, fa notizia la decisione di Francesco Totti. Ecco che cosa è successo

Nei giorni scorsi ha fatto letteralmente scalpore la notizia della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. I due hanno infatti ufficializzato la loro separazione attraverso un comunicato stampa. I due, quindi, sono giunti al capolinea della loro meravigliosa storia durata 20 anni e amata da tutti gli appassionati e non.

Ad oggi, i motivi della separazione non sono del tutto chiari ma, a poco a poco, emergono fatti e notizie che contribuiscono a delineare il contesto in cui ciò è accaduto. Ma a fare ancora notizia oggi, è la decisione presa dall’ex calciatore della Nazionale italiana e capitano della Roma.

Francesco Totti: Colpo di scena, ecco che cosa è successo

Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, il magazine che ha pubblicato per primo le foto di Francesco Totti con Noemi Bocchi, il campione avrebbe deciso di saltare un evento che era nei programmi da molto tempo.

“A Formentera – spiegano sul giornale di Alfonso Signorini – tutti aspettavano Francesco Totti, dato per presente al torneo di Padel, dove hanno partecipato i suoi ex colleghi. Bobo Vieri, Christian Brocchi, Alessandro Matri. Ma per il troppo clamore mediatico e per evitare paparazzi alle calcagna lui ha preferito dare buca”.

Dunque, ci sono ancora molte novità che mettono nuovamente al centro della scena l’ex calciatore della Roma e la sua ormai ex compagna Ilary Blasi. Questa volta, però, a far parlare è stata la decisione del calciatore di diseredare un appuntamento di gioco con i suoi ex compagni e colleghi, saltando il match di Padel.

Intanto, secondo “Chi”, Ilary Blasi è volata in Tanzania dopo l’annuncio della separazione da suo marito. È sempre il giornale a specificare che la presentatrice, volata sull’isola insieme ai suoi figli, è carica di rabbia e ha deciso di non rilasciare alcuna dichiarazione su quella che è la telenovela del momento.

Al momento non è dato sapere quali saranno le prossime tappe di questa infinita situazione. I due sembrano infatti aver già messo gli occhi su quello che sarà il futuro. Sul fronte lavorativo, infatti, la Blasi ha rinnovato il contratto con Mediaset ed è ufficiale la sua conduzione per la prossima edizione dell’Isola dei Famosi.