Charlene di Monaco: qualcosa non va nel suo comportamento

La principessa è stata ricevuta dal Pontefice insieme a suo marito, Alberto II di Monaco. Proprio durante l’incontro non avrebbe rispettato il protocollo del Vaticano. Come? Indossando un outfit non adatto all’occasione.

Come noto il Vaticano ha un protocollo molto rigido, le donne, infatti, dovrebbero indossare abiti lunghi, neri e con il collo alto. Al contrario, le regine e le principesse devono indossare un abito bianco.

Purtroppo però, Charlene avrebbe dimenticato o ignorato il regolamento, infatti, si è presentata all’incontro con il Papa con un abito di colore nero, con le spalle scoperte e scollo a barchetta.

Un’errore di protocollo piuttosto grave, ma che per fortuna non ha portato conseguenze. Infatti, l’udienza con il Pontefice è proseguita serenamente. Voi cosa ne pensate?