Farmaco comune per le donne aumenta il rischio di ischemia, attenzione!

Cosa accade se si assumono contraccettivi orali e vi è il ischio di sviluppare un ictus ischemico. È stato condotto un nuovo studio proprio circa l’assunzione della pillola anticoncezionale sulle giovani donne, entriamo nel dettaglio per comprendere meglio cosa accade e cosa evitare.

Gli studiosi hanno messo in evidenza che vi è quindi una stretta relazione tra assunzione della pillola anticoncezionale e la comparsa dell’ ictus nelle donne. A tal proposito è stato condotto uno studio da parte dell’Università di Losanna che ha messo in evidenza degli aspetti importanti da non sottovalutare e a cui prestare attenzione per scongiurare dei danni molto importanti al cervello.

La ricerca è stata condotta tra pazienti di sesso femminile in una fascia di età compresa fra i 18 e i 50 anni ed è proprio in questa fascia che sono state messe in risalto delle caratteristiche importanti circa la stretta relazione tra pillola anticoncezionale, assunta regolarmente dalle donne di una determinata età e la successiva comparsa dell’ictus.

Cosa ha messo in evidenza la ricerca

Lo studio che è stato condotto dall’Università svizzera ha rilevato che i soggetti di sesso femminile ovviamente che seguivano una terapia ormonale con dei contraccettivi erano più esposti all’ictus ischemico rispetto ad altre donne che invece non assumevano i farmaci contraccettivi.Inoltre la ricerca ha messo in risalto che il rischio diventa ancora più elevato fra le donne che, oltre a seguire una vera e propria terapia ormonale hanno anche l’abitudine di fumare. Attenzione quindi anche a questa abitudine purtroppo molto diffusa tra le donne.

Cosa molto importante da sottolineare è che l’utilizzo dei contraccettivi aumenta il rischio di trombosi venosa e non solo, questi farmaci aumentano molto proprio quel rischio d’ictus e anche di emorragia cerebrale, a questo si associa anche l’infarto del miocardio che resta un rischio molto evidente e diffuso a causa anche dell’impiego di una certa quantità di estrogeni. Fondamentale quindi è prestare attenzione a degli eventi ischemici che si verificano proprio in seguito a una terapia ormonale dettata dai contraccettivi. Ancora molti studi devono essere condotti per confermare completamente questa ricerca condotta dall’ Università di Losanna.