Bonus da 1200 euro: come recuperarlo se non lo hai preso nel 2021

Non siete riusciti a richiedere in tempo il Bonus da 1200 euro? Ecco cosa dovete fare per recuperare l’assegno del 2021.

Nel corso degli anni, il Governo si è impegnato affinché le famiglie italiane potessero godere di un tenore di vita adeguato alle rispettive norme costituzionali. A questo proposito, i vari Ministri e Premier hanno investito sull’erogazione di bonus destinati a particolari fasce di lavoratori e cittadini. Nel 2019, Renzi introdusse il Bonus Renzi, corrispondente alla cifra di 80 euro mensili per i lavoratori dipendenti; successivamente, nel 2020 tale bonus venne sostituito dal Bonus IRPEF – il quale corrisponde a 100 euro al mese consegnati in busta paga.

Il Bonus IRPEF erogato nell’anno 2020, andrebbe considerato nella dichiarazione dei redditi 2021; pertanto, è possibile accedere all’assegno di 1200 euro proprio sulla base della propria dichiarazione dei redditi. Esistono due metodi attraverso il quale il lavoratore può accedere al suddetto Bonus IRPEF: tramite la busta paga assegnata dal datore di lavoro, oppure attraverso il proprio modello 730. Approfondiamo insieme l’argomento nel prossimo paragrafo.

Bonus 2021 di 1200 euro: ecco come recuperarlo

Come abbiamo anticipato precedentemente, la richiesta del Bonus IRPEF va costruita sulla base del proprio 730: in particolare – per quanto concerne la richiesta in busta paga – nel punto 391 del CU esiste uno spazio dedicato ai bonus, entro il quale è possibile inserire appunto il Bonus IRPEF. Nell’eventualità in cui la vostra pusta paga non presenti tale spazio, occorre necessariamente ricorrere al modello 730.

Tale operazione è molto semplice: dovete semplicemente inserire il Bonus IRPEF nel rigo C14 del vostro 730, precisamente nella colonna 1. Una volta inoltrata la richiesta, i 1200 euro relativi al Bonus del 2021 finiranno direttamente nelle vostre tasche. E’ importante conoscere questi dettagli: del resto parliamo di soldi donati direttamente dallo Stato, soldi che potrebbero fare la differenza riguardo i conti di fine mese. Pertanto, consigliamo di informarsi periodicamente riguardo l’erogazione e l’approvazione dei vari Bonus e Indennizzi emessi dal Governo. Spesso infatti, è possibile riceverne più di uno.