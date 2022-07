Amici 22: il ritorno della professoressa tanto amata

Amici 2022: c’è un ritorno inatteso fra i professori nel talent condotto da Maria De Filippi. Di chi stiamo parlando?

Una delle professoresse di Amici di Maria De Filippi è pronta a tornare nel suo ruolo. Stiamo parlando di Arisa, che nel frattempo ha avuto una breve parantesi su Rai 1, dove ha partecipato al programma condotto da Milly Carlucci, Ballando con le Stelle, arrivando prima, con il ballerino professionista Vito Coppola.

Rosalba Pippa, vero nome della cantante, dovrebbe tornare in questa nuova edizione, che dovrebbe partire in autunno.

La cantante dovrebbe tornare a ricoprire il suo ruolo, ovvero quello della professoressa di canto. Ma se Arisa torna, chi dovrebbe lasciare il posto? E qui si potrebbero aprire più scenari possibili.

Il numero di insegnanti potrebbe aumentare: infatti, fino ad oggi, si ha sempre avuto una commissione composta da tre maestri di ballo e tre di canto.

Amici: La cantante dovrebbe tornare nel suo ruolo di professoressa di canto

Con il suo ritorno, quindi, potrebbero passare a quattro. Ma chi potrebbe essere il nuovo insegnante di ballo?

Un altro scenario possibile, forse quello più accreditato, è che uno dei professori di canto possa lasciare il suo ruolo. Il nome che potrebbe rischiare di più è quello di Anna Pettinelli.

Si vocifera, inoltre, che la speaker radiofonica, possa essere sostituita dal cantante Michele Bravi. Per certo ci saranno ancora la showgirl Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi.

Un’altra possibilità è quella che “la più amata degli italiani” si potrebbe spostare di nuovo tra gli insegnanti di ballo e lasciare il suo posto ad Arisa.

Ma a questo punto, ci sarebbe un posto scoperto per quanto riguarda gli insegnati di canto. Questa possibilità si potrebbe, in ogni caso, scartare a priori, in quanto poi quando si arriverebbe al serale non si avrebbe più la coppia formata da Cuccarini e Todaro, che stando agli ascolti dell’anno scorso, ha vinto su tutte le altre.

In autunno dovrebbe iniziare la nuova stagione di Amici, condotto come da Maria De Filippi. C’è ancora molto da definire, ma sembrerebbe quasi certo il ritorno di Arisa nel ruolo di qualche anno fa.

E voi siete contenti che la cantante farà ritorno nel talent di Canale 5?