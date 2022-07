Sconvolgente verità: la moglie tiene sempre le pantofole, ecco cosa scopre il marito

Sconvolgente verità, la moglie tiene sempre le pantofole ma ecco poi cosa scopre il marito: la storia emersa sul web.

Anche dopo anni di matrimonio, possiamo arrivare a scoprire dettagli sconvolgenti sul nostro coniuge, non per forza però dovuti alla sua cattiva fede o negativi, a dimostrazione di come non basti il tempo (né l’unione in matrimonio) per conoscere ogni sfaccettatura dell’altro.

Lo sa bene un marito inglese che, come emerso sul web, ha scoperto a distanza di tempo il segreto della moglie, che era solita stare sempre con le pantofole ai piedi; ecco la storia.

A riportare la storia è mammastobene.com, che parla di come questo marito ha scoperto dopo anni il segreto della moglie, che era solita indossare sempre delle pantofole a forma di orsacchiotto in casa, oppure calzettoni.

Pur notando la particolarità della scelta, il marito non si è mai interrogato più di tanto sulla questione per evitare di ferire la donna; alla fine, però, è venuto a conoscenza della storia dietro a questa ‘usanza’, purtroppo per la moglie non di certo felice.

A raccontarla la mamma, che spiega come la donna abbia dovuto subire da piccolissima, all’età di circa 6 anni, l’amputazione del dito mignolo del piede sinistro, più lungo del normale e che le causava molto dolore.

La donna pensava che la sua sofferenza fosse finita, ma in età adulta su quella stessa parte di piede si è formato un tumore, che le ha dato grande dolore nel camminare; per questo, vista l’impossibilità di svolgere la sua mansione, ha dovuto subire anche un ridimensionamento al lavoro, nonostante comunque il suo principale l’abbia aiutata raccogliendo i soldi per l’operazione.

Il tutto, indossando sempre calzettoni o pantofole, nascondendo dunque il problema al marito; dopo due anni di relazione, alla fine ha deciso di rivelare il suo problema, trovando nell’uomo grande comprensione, sostegno e conforto, fondamentali per lei per affrontare la situazione.