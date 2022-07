Cellulari: se hai ancora questi in casa valgono una fortuna

Pensi di avere ancora in casa uno di questi cellulari? Attenzione, potresti essere ricco. Andiamo a scoprire quali sono e quanto valgono.

Oggi tutti possediamo uno smartphone, grazie a questo strumento è possibile fare moltissime cose, mandare messaggi, chiamare, navigare su internet e addirittura guardare le nostre serie tv preferite. Ma fino a qualche anno fa, il cellulare serviva unicamente per telefonare.

Infatti sicuramente, qualcuno di voi avrà ancora in casa o in qualche cassetto nascosto, dei vecchi cellulari. Chi ha vissuto il periodo dei primi cellulari si ricorderà sicuramente quanto questo strumento abbia cambiato per sempre la nostra vita. Non sono passati moltissimi anni da quando questi dispositivi non potevano far altro che telefonare o scambiare qualche SMS.

Ora con il nostro smartphone possiamo fare di tutto, ma attenzione, alcuni di quei vecchi cellulari valgono una vera e propria fortuna. Ecco perché fareste bene a recuperarli e verificare se rientrano nella lista. Andiamo a scoprire quali sono.

Vecchi cellulari: se li hai ancora valgono una fortuna

Per molti oggi è impensabile uscire di casa senza il proprio smartphone, grazie a questo possiamo scattare foto, mandare messaggi e addirittura videochiamare persone dall’altra parte del mondo. Ma non molto tempo fa i cellulari avevano un unico scopo, ovvero chiamare e mandare qualche SMS.

Probabilmente, alcuni di voi avranno ancora in qualche cassetto un vecchio dispositivo, se la risposta è si fareste bene a recuperarli, perché potrebbero vale una vera e proprio fortuna.

Tra i cellulari più ricercati e rari troviamo sicuramente un vecchio modello della Apple, ovvero l‘iPhone 2G. Pensate che questo è stato il primo smartphone in commercio ed proprio questo a renderlo particolarmente interessante agli occhi dei collezionisti. Ovviamente, lo stato in cui è stato conservato è fondamentale, infatti questo può valere dai 300 ai 1000 euro.

Ma non è finita qui, un altro cellulare impossibile da dimenticare è sicuramente il Nokia 3310. Questo è stato il telefono per antonomasia, infatti ai tempi quasi tutti ne possedevano uno, era la novità del momento. Ma sapete quando vale oggi? Ebbene alcuni appassionati lo acquistano anche a 130 euro.

Un altro cellulare della Nokia molto richiesto dai collezionisti è anche il 9000 Communicator, questo se perfettamente funzionante può valere fino a 500 euro. Infine, troviamo un modella della Motorola, ovvero il DynaTAC 8000x, questo ricorda un un vecchio cordless domestico.