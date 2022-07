Aka7even, guai seri per lui: ecco cosa è successo, il cantante è apparso piuttosto sconvolto e arrabbiato per l’accaduto.

Da diverso tempo ormai Aka7even non è più uno dei talentuosi allievi di Amici di Maria De Filippi, ma un noto cantante di successo; nonostante questo però, non può evitare purtroppo di imbattersi in spiacevoli situazioni.

A quanto pare infatti, di recente, il cantante ha dovuto fronteggiare dei guai seri; ecco cosa è successo, Luca è apparso piuttosto sconvolto e arrabbiato per quanto è accaduto.

Aka7even, guai seri per lui: ecco cosa è successo

Il cantante originario di Loca pare aver vissuto di recente una disavventura che lo ha sconvolto e fatto arrabbiare non poco; a raccontare la vicenda, come spesso succede, lui stesso tramite i social.

Secondo quanto emerso, Aka7even avrebbe subito un grosso furto; dall’interno dell’auto sulla quale stava viaggiando Luca sono state infatti rubate diverse valigie, che hanno costretto il cantante a tornare indietro per recuperare altri vestiti.

“Indovinate chi è tornato a casa per prendere altri vestiti perché hanno rubato tutte le valigie? Io! Hanno spaccato la macchina e hanno rubato tutto” ha spiegato, amareggiato e arrabbiato per l’accaduto.

Sul suo profilo Instagram il cantante ha anche mostrato delle foto che immortalano i vetri rotti dell’auto, segno evidente del furto subito; “i vestiti si ricomprano, la dignità no” sottolinea poi con la didascalia di una storia successiva.

Nonostante lo spiacevole incidente però, Aka7even ha comunque svolto la sua esibizione al Riobo di Gallipoli, accolto da una folla festante tutta per lui; il furto non ha di certo fermato la voglia di fare musica di Luca, amatissimo da tutto il pubblico.

In ogni caso, pare che ultimamente a Milano ci sia un’ondata di furti sospetta; solo poco tempo fa, la stessa Chiara Ferragni aveva denunciato l’aumento di atti criminali nel capoluogo lombardo. Non è chiaro dove effettivamente Aka7even abbia subito il furto, ma con l’estate pare comunque che, purtroppo, le attività illecite siano aumentate.