Alex Belli e Delia Duran separati? Cosa sta succedendo: la coppia continua a far parlare, grandi novità in vista? I rumors.

Per mesi sono stati al centro della scorsa edizione del Grande Fratello Vip, ma anche conclusosi il reality show di Canale 5 Alex Belli e Delia Duran continuano a stare sotto i riflettori del gossip.

In una recente intervista, Delia aveva dichiarato come stessero ancora cercando di avere un bambino, ma nuovi rumors parlano invece di un’estate da separati; ecco gli aggiornamenti a riguardo.

Alex Belli e Delia Duran separati? Cosa sta succedendo: i due al centro della scena

Con la partecipazione di Alex Belli al Grande Fratello Vip 6, così come la sua particolare “amicizia” con Soleil Sorge, hanno portato sotto i riflettori anche la moglie dell’ex-attore di CentoVetrine, Delia.

Alla fine, la Duran è entrata direttamente nella casa, dando quasi il cambio al marito: per mesi, i due sono stati al centro dell’attenzione e anche ora non sono da meno.

Stando a quanto riportato dal settimanale Nuovo TV (e ripreso anche dal sito Gossip e TV) Belli starebbe passando l’estate in giro per le piazze e in vari locali nelle vesti di one man show; a causa dei suoi impegni però, Delia non può seguire il marito nelle sue performance.

Per lavoro, dunque, i due sembrano destinati a passare la maggior parte dell’estate separati: ma questo vuol dire per caso che c’è una crisi? In realtà, niente di tutto ciò, perché i due appaiono davvero più uniti che mai e intenzionati a formare una famiglia.

L’avere un bambino o una bambina pare essere un grande desiderio della coppia, tanto da mettere anche il matrimonio civile in secondo piano; nei piani dei due c’è una cerimonia che implica la presenza del loro primo figlio, anche se prima Delia ha da sbrigare delle pratiche burocratiche (ovvero il divorzio con l’ex-marito).

Tutti i fan sperano che possa arrivare presto la cicogna in casa Belli, così come che i due tornino presto protagonisti in televisione; di certo, le occasioni non mancheranno ad entrambi.