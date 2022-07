Uomini e Donne, la coppia è in crisi? Ecco la voce sui due ex-partecipanti al dating show di Maria De Filippi, da non credere.

Dall’inizio del ‘2000 ad oggi, Uomini e Donne ha formato tantissime coppie, molte delle quali sono ancora oggi insieme; con l’aggiunta del trono over poi, ancora più persone hanno potuto trovare l’amore al dating show.

Se però molte storie sono solide ancora oggi, altre invece si sono allontanate definitivamente, oppure sembrano essere in crisi; pare essere questo il caso di loro due, due volti noti del programma di Canale 5.

Uomini e Donne, la coppia è in crisi? Ecco la voce su due noti ex-partecipanti

Solamente di qualche settimana fa è stata la notizia della rottura fra Matteo Ranieri, tronista di quest’anno, e la sua scelta Valeria; dopo Sophie Codegoni dunque, Matteo saluta un’altra conoscenza del programma.

Stando ad ultime voci però, anche Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione starebbero affrontando una grave crisi; la 33enne campana, ai tempi del dating show, scelse proprio Pietro e con lui ha avuto modo di formare una famglia.

Il primo indizio di una possibile rottura fra i due è arrivato dalle stories di Instagram, con Pietro e Rosa che non si sono più fatti vedere insieme. Potrebbe essere solo una coincidenza, certo, ma quando si parla di vip questi dettagli non passano mai inosservati.

Fino a qui, comunque, non ci sarebbero di certo “prove”; a riportare di una grave crisi (come ripreso anche da Gossip e TV) tra i due è però l’esperto di gossip Alessandro Rosica, gestore dell’account Investigatore Social. Secondo Rosica i due dormirebbero addirittura separati, anche se pare non ci sia l’ombra di nessun tradimento.

“In bocca al lupo. Tornate a farci sognare. Una delle poche coppie vere rimaste” scrive l’esperto di gossip in merito alla situazione, augurandosi dunque che Pietro e Rosa possano superare le divergenze che, secondo le sue fonti, al momento ci sono.

La coppia è davvero in crisi? Oppure si tratta solamente di un rumors? Al momento i due non hanno commentato la vicenda, ma probabilmente i fan ne sapranno presto di più.