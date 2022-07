Beautiful: ricordate il primo Thorne? Ecco oggi a 66 anni, un sogno!

Divenne iconico per la scandalosa soap americana, Beautiful: ecco di cosa si occupa oggi il primo Thorne della serie.

La soap americana Beautiful rappresenta tutt’oggi un vero e proprio colosso della tv internazionale. Parliamo infatti delle serie più longeve del panorama televisivo mondiale, tanto da contare più di 8.000 puntate e 35 stagioni. Abbiamo visto i primi protagonisti crescere, maturare e mettere su famiglia; dopodiché abbiamo visto i piccoli seguire le stesse orme dei genitori – coinvolti in intrighi e scandali professionali e sentimentali.

Nel corso delle varie stagioni, i personaggi raramente sono mutati, tuttavia non possiamo dire lo stesso degli attori interpreti. Facendo riferimento a Thorne ad esempio, sono stati ben quattro gli attori scelti per ricoprire il ruolo: il primo fu Clayton Norcross, al quale seguirono Jeff Trachta, Winsor Harmon ed infine Ingo Rademacher.

Insomma, la serie prosegue e come si dice nel mondo dello spettacolo, nonostante gli ostacoli the show must go on. inoltre, nonostante le continue sostituzioni degli attori, gli sceneggiatori sono riusciti a coinvolgere il pubblico a tal punto da spingerli a non abbandonare mai l’appuntamento quotidiano da oltre trent’anni.

Facciamo quindi un salto indietro nel tempo, precisamente all’epoca del primo Thorne: il primo interprete dalla folta capigliatura bionda, responsabile di aver fatto innamorare milioni di telespettatrici in tutto il mondo. Ecco di cosa si occupa oggi Clayton Norcross.

Beautiful: che fine ha fatto il primo Thorne Forrester?

Clayton Norcross ha abbandonato la soap da più di vent’anni, eppure esistono ancora telespettatori nostalgici che lo vorrebbero rivedere nei panni di Thorne Forrester. Del resto, il primo amore non si scorda mai e difficilmente il pubblico riesce ad abituarsi a nuovi volti scelti per il medesimo personaggio.

“Mi fa piacere, sono contento anche se nel frattempo ho vissuto la mia vita e mi sono evoluto” – sono state le parole di Norcross in occasione di un’intervista rilasciata alla la rivista Io Donna – “Significa che il mio personaggio ha avuto un impatto autentico sui telespettatori. Thorne era davvero autentico”.

In seguito all’abbandono della serie, Norcross ha deciso di proseguire con la carriera attoriale – sempre seguendo il percorso sul piccolo schermo: possiamo citare ad esempio La donna del mistero, ma anche Cronaca nera, Un medico tra gli orsi e Pompei – in onda nel 2007.

Più recente invece è il suo impegno presso Beautiful Weddings (2020) come conduttore, programma che Norcross spera di portare anche nella sua amata Italia. “L’Italia è stata la mia America. Voi avete una buona qualità: quando amate qualcuno non lo dimenticate” – ed ha poi concluso – “Ad Hollywood invece, si dimenticano di te se non hai fatto qualcosa almeno una settimana prima”.