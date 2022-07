Alberto Castagna: ecco la bellissima figlia oggi, era una bambina quando morì il padre

Dopo quindici anni dalla scomparsa del padre, ecco com’è diventata oggi Carolina Castagna, figlia di Aberto Castagna

La tragica e prematura scomparsa di Alberto Castagna lasciò tutti senza parole. In tanti, infatti, restarono colpiti e piansero un grande uomo e conduttore che lasciò la propria famiglia troppo presto. Sono infatti passati ben quindici anni da quanto il famoso presentatore non c’è più, lasciando molte persone che lo amavano e un pubblico che era particolarmente affezionato a lui e alla sua incredibile bravura.

Il presentatore è certamente legato al suo programma più famoso, “Stranamore”, con il quale raggiunse l’apice della carriera e raccolse meritatissimi successi. Dopo tanti anni, Alberto Castagna è ancora nei cuori di milioni di persone e in tantissimi lo ricordano con affetto. L’uomo aveva inoltre una bellissima figlia, Carolina Castagna. Ecco com’è diventata oggi.

Ecco com’è diventata oggi Carolina Castagna

Nonostante siano passati quindi anni dalla sua scomparsa, Alberto Castagna resta nei cuori di tantissime persone e telespettatori che erano letteralmente innamorati dei suoi programmi televisivi. In tanti, infatti, tengono vivo il suo ricordo, anche grazie al recente drive-in speciale in suo onore dedicatogli durante il programma “Live Non è la D’Urso”.

Emanuela Folliero e Francesca Rettondini, infatti, sono stati ospiti della D’Urso per ricordare il presentatore e condividere con i telespettatori i migliori ricordi di lui. L’ex fidanzata di Castagna, Francesca Rettondini, è apparsa molto emozionata e ha parlato del fatto che la ferita lasciata nel suo cuore non si potrà rimarginare.

A ricordare la triste giornata, ci sono state le immagini del triste annuncio da parte di Paolo Bonolis durante una delle serate del Festival di Sanremo 2005. La D’Urso ha inoltre ricordato la figlia di Alberto Castagna, Carolina Castagna, oggi cresciuta. Ecco com’è diventata oggi Carolina Castagna.

Oggi Carolina Castagna è una donna bellissima e molto determinata. L’esperienza che ha vissuto l’ha certamente segnata e resa una donna più matura e forte. Solo lei, infatti, può definire il coraggio che ha avuto nell’affrontare le difficoltà, pur decidendo di non tentare la vita dello spettacolo e della tv.

Caroline Castagna è infatti un bravissimo medico. È riuscita a prendere la laurea in medicina a Tirana e ha iniziato il percorso di specializzazione. Come la madre, infatti, Carolina ha scelto di intraprendere la carriera sanitaria.