Ilary Blasi riparte da sola: la foto che lascia senza parole

Ilary Blasi ha deciso di prendersi qualche giorno di relax dopo tutto il clamore dopo la sua separazione con l’ex Capitano della Roma, Francesco Totti.

Dopo 20 anni, insieme, la conduttrice Ilary Blasi e il marito, l’ex Capitano della Roma, Francesco Totti hanno deciso di prendere strade diverse.

Si parla molto di loro in questo periodo, come era prevedibile. I due diretti interessati invece hanno preferito non dire nulla a riguardo, anche e soprattutto per il bene dei loro tre figli.

L’ex numero 10 della squadra giallo rossa sta passando questi giorni con gli amici di sempre, come il suo collega Vincent Candelà, con il quale ha giocato molto a Padel.

Ilary Blasi, invece, il giorno dopo l’annuncio della separazione è partita per l’Africa ed ha condiviso con i suoi follower molte foto pubblicate sui social.

Ilary Blasi dopo la separazione da Francesco Totti riparte dai figli

Ma non è partita da sola, ma insieme ai suoi tre figli, Christian, Chanel e la piccola di casa Isabel. Con loro anche Silvia, la sorella della conduttrice.

La Blasi ha deciso di circondarsi delle persone più vicine in modo da evadere forse da quello che sta succedendo.

Tra i vari scatti c’è una foto che la ritrae in Tanzania mano nella mano con i suoi figli. Sembra quasi voglia dire di voler ripartire con gli affetti più cari: il legame tra la mamma e i suoi figli è molto forte.

La conduttrice sembra voler dire con queste foto che nonostante tutto quello che sta passando sta bene.

La separazione con l’ex calciatore ha creato un caos mediatico: forse per questo Ilary Blasi ha deciso di allontanare i suoi figli da tutto questo.

Solo a febbraio di quest’anno Dagospia aveva parlato di una crisi della coppia, che però era stata smentita dai diretti interessanti: Francesco Totti disse di non voler alimentare nessun gossip a riguardo ed Ilary Blasi invece pubblicò un video in cui appariva a cena con suo marito e i tre figli. Circa una settimana fa, invece, è stata confermata la separazione con un comunicato stampa.

Alla fine, per entrambi l’unica cosa importante è proteggere Christian, Chanel e Isabel da tutto quello che sta succedendo.