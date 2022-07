GF: la ricordate Serena Garitta? Eccola oggi e cosa fa

Impossibile dimenticarsi di Serena Garitta, sono passati moltissimi anni dalla sua vittoria al Grande Fratello, ma sapete cosa fa oggi? Da non credere, ecco che fine ha fatto.

Serena Garitta è stata sicuramente una delle concorrenti del Gf più amate nella storia del reality. Ai tempi riuscì a conquistare il cuore dei telespettatori grazie alla sua simpatia, tanto da premiarla con la vittoria. Ora tutti si chiedono che fina abbia fatto quella ragazza così solare, non preoccupatevi ci pensiamo noi.

Sono passati più di 15 anni da quando Serena Garitta varcò la porta rossa del Grande Fratello. Tutti si innamorarono del suo grande sorriso e del suo carattere solare, proprio per questo motivo riuscì a vincere l’edizione del 2004.

Serena ha origini genovesi, tutti si ricorderanno di quando l’ex gieffine strinse una una forte amicizia con il coinquilino Patrick Ray Pugliese, i due erano amatissimi all’interno della casa, infatti anche lui si classificò al secondo posto.

Il montepremi, all’epoca valeva 300 mila euro e Serena aveva appena 25 anni. Dopo la sua vittoria, in molti la notarono, anche Barbara D’Urso che per molti anni le diede il ruolo di inviata speciale. Ma scopriamo nel dettaglio cosa fa oggi.

Serena Garitta: ecco la sua vita dopo la vittoria al Grande Fratello

Impossibile dimenticare Serena Garitta, ai tempi aveva solo 25 anni e riuscì a prendere il suo posto all’interno del mondo dello spettacolo. Infatti, intimamente ha lavorato come inviata e opinionista per diversi programmi come La vita in diretta e Pomeriggio Cinque. Poi nel 2005 ha collaborato con Lucignolo e ha posato per il classico calendario sexy.

Da quel momento sono passati moltissima anni, oggi Serena ha 43 anni e si è fatta una bellissima famiglia. Nel 2013 si è postata con il tennista Nicolò Ancona, di ben 10 anni più giovane da cui ha avuto il figlio Renzo.

Oggi i due si sono separati, ma continuano ad essere in buoni rapporti. Serena continua a lavorare in tv, collaborando con Sportitalia e Ogni mattina su TV8. In ogni modo l’ex gieffina è felice della sua vita e delle scelte fatte fino ad oggi.