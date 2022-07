Gf: Ascanio e Katia li ricordate? Eccoli oggi e cosa fanno

Gf, vi ricordate Ascanio e Katia all’interno della casa di Cinecittà? Eccoli oggi e cosa fanno, a distanza di anni dal reality show.

Mentre Alfonso Signorini sta preparando la nuova edizione del Grande Fratello Vip, giunto ormai al settimo anno di messa in onda, in molti non hanno di certo dimenticato i vecchi protagonisti della versione Nip.

Ad esempio, vi ricordate di Ascanio e Katia, che proprio grazie al reality show hanno ottenuto popolarità? Eccoli oggi e cosa fanno a distanza di tantissimi anni dalla loro permanenza nella casa di Cinecittà.

Katia e Ascanio sono forse una delle coppie più celebri nate nella casa di Cinecittà; i due hanno preso parte alla quarta edizione del Grande Fratello, condotto all’epoca da Barbara D’Urso, che vedeva anche fra i partecipanti Patrick Ray Pugliese, Carolina Marconi, Tommaso Vianello e Serena Garitta, che alla fine si aggiudicò la vittoria finale.

La bionda Katia è la figlia di un imprenditore minerario, mentre Ascanio è addirittura il pronipote di Papa Pio XII; la loro storia d’amore è nata proprio sotto i riflettori della casa ed ha entusiasmato il pubblico.

A differenza di molte altre coppie nate nel realty show (si vedano per ultimi Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo) Ascanio e Katia hanno coltivato il rapporto anche fuori dalla casa di Cinecittà; nel 2005 è arrivato il matrimonio e solamente due anni più tardi la nascita della loro prima figlia, Matilda.

Successivamente, nel 2013 arriva anche il secondo figlio, Tancredi, parallelamente ad un progressivo allontanamento dai riflettori del mondo dello spettacolo. Ma cosa fanno oggi quindi, i due?

Quanto alla Pedrotti, oltre ad aver partecipato come opinionista a diversi programmi è attivissima sui social essendo a tutti gli effetti un influencer; sul suo profilo misskatia racconta le sue giornate parlando anche di moda. Il marito Ascanio invece è un conduttore tv e radiofonico, nonché maestro di Golf; lo sport è stato sempre una sua grande passione e Ascanio lo ha trasformato anche in una professione.