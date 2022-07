Cellulari: bellissima notizia in arrivo per tutti noi

È in arrivo una bellissima notizia che riguarda i nostri dispositivi più utilizzati: i cellulari. Ecco cosa sta per accadere

Negli ultimi 15 anni si sono affermati dei dispositivi che hanno letteralmente impattato sulle nostre vite quotidiane e lavorative. Stiamo parlando, ovviamente, degli smartphone. Questi dispositivi elettronici, che con il passare del tempo si sono via via evoluti fino a diventare dei veri e propri mostri della tecnologia, hanno fornito agli esseri umani grandi funzionalità.

Utilizziamo gli smartphone a lavoro, in Università, quando facciamo la spesa o mentre siamo impegnati in tutte le nostre attività quotidiane. Ma, a breve, ci potrebbe essere una notizia in arrivo riguardo i cellulari che potrebbe lasciare in moltissimi senza parole. Ecco di cosa stiamo parlando, nel dettaglio.

Cellulari arriva una notizia che lascerà tutti senza parole

Nel modo esistono oltre 4 miliardi di smartphone, circa la metà delle persone attualmente viventi sulla Terra. Un dato che riflette quanto questo dispositivo abbia impattato sulle nostre vite, modificandone abitudini, necessità e anche relazioni sociali che quotidianamente portiamo avanti.

Tuttavia, ci sono delle interessantissime novità che potrebbero interessare gli amanti dei cellulari e non, soprattutto per coloro che seguono le tendenze e vogliono sapere sempre di più su quello che potrebbe essere il futuro di questi dispositivi.

Secondo i dati ufficiali riguardo il settore degli smartphone, infatti, nel primo trimestre del 2022 si è assistiti ad una inversione di tendenza per nulla attesa riguardo la vendita dei cellulari. Solo nell’ultimo mese di riferimento, ovvero maggio 2022, sono stati venduti circa 100 milioni di dispositivi in meno rispetto a quelle che erano le attese definite dalle tendenze di mercato.

Tuttavia, ad oggi non si parla di una vera e propria crisi. Gli esperti, infatti, hanno definito questa situazione come una contrazione, a cui però si era assistito solo una volta negli ultimi 8 anni. Dunque, maggio rappresenta il secondo mese successivo di arretramento delle vendite di cellulari, un dato che preoccupa investitori e produttori e potrebbe significare una parziale saturazione del mercato.

Ad oggi, quindi, si aspettano i dati di giugno per stabilire se si tratti di una vera e propria inversione di tendenza (che potrebbe portare ad una conseguente crisi del settore) o una semplice oscillazione statistica che dovrebbe assestarsi a breve.