Benedetta Rossi: guadagno stratosferico per la food blogger

È certamente la food blogger italiana per eccellenza. Ecco quanto guadagna la food blogger, amatissima da tutti

La cucina in Italia, si sa, è una cosa seria. Sarà proprio per questo che nel nostro Paese dedichiamo particolare attenzione ai nostri piatti e cerchiamo continuamente di migliorarli, magari ascoltando alcuni consigli utili che ci permettono di dare quel tocco in più alle nostre pietanze.

È il caso dei food blogger, che negli ultimi periodi hanno letteralmente spopolato nel nostro Paese. La più seguita di tutti è certamente la food blogger Benedetta Rossi. Amata per la sua simpatica e la chiarezza nello spiegare le ricette, oggi è tra le più apprezzate in assoluto. Ma quanto guadagna Benedetta Rossi?

Ecco quanto guadagna Benedetta Rossi

Benedetta Rossi è una delle food blogger più amate nel nostro Paese. Già molto seguita, la simpatica Youtuber ha raggiunto l’apice del successo durante il periodo del lockdown, quado tantissime persone, costrette ad aspettare in casa, hanno iniziato a seguire le sue splendide ricette.

La Rossi è nata a Porto San Giorgio, in provincia di Fermo, nel 1972 e, fin da piccola, è sempre stata amante della cucina. La passione, le tecniche e molti segreti Benedetta le ha acquisite grazie a sua nonna e a sua madre. Apre poi l’agriturismo La Vergara, anche grazie all’aiuto del suo compagno Marco Gentili.

Successivamente, Benedetta Rossi decide di aprire un blog di cucina con cui riesce a farsi apprezzare per la sua simpatia e per la semplicità con cui riesce a realizzare ricette molto buone. Il suo canale YouTube, Fatto in casa da Benedetta, diviene uno dei più seguiti in Italia e nel 2018 riesce ad ottenere un programma televisivo tutto suo: “Fatto in casa per voi”, su Real Time e Food Network.

Il successo, arrivato anche con la realizzazione di numerosi libri di ricette, è arrivato da subito ed è continuato nonostante la pausa dal lavoro annunciata a dicembre 2020, poi ripreso nel giugno 2021. Ma quanto guadagna Benedetta Rossi?

Secondo alcune indiscrezioni, Benedetta Rossi riuscirebbe a guadagnare, solo su Instagram, tra i 2mila e i 4mila euro al mese. Grazie al suo canale YouTube, invece, gli introiti ammonterebbero a circa 75mila euro all’anno, a cui vanno aggiunti i ricavi derivati dagli sponsor e dal suo programma televisivo.