Vediamo insieme questa ottima idea per cucinare le nostre amate zucchine in un modo diverso dal solito ma davvero buonissimo!

Oggi non vi proponiamo una ricetta in particolare ma vi consigliamo un modo, al quale non avrete mai pensato, di cucinare le nostre amate zucchine che ci fanno molto bene alla salute ma, spesso, non sappiamo come fare.

In questo modo, anche i più piccoli saranno assolutamente invogliati ad assaggiarle e poi continueranno, quindi perchè non provare? Ma vediamo insieme che cosa ci serve e qual’è l’idea in più di oggi!

Zucchine: l’idea geniale per mangiarle, da fare assolutamente

Nella ricetta di oggi faremo un semplice contorno che farà impazzire tutti perchè delizioso e super croccante, ci serve qualche ingrediente particolare ma siamo certi che lo troverai con la massima facilità.

Ci occorrono:

1 cucchiaio di salsa di soia

Aneto quanto basta

1 cucchiaio di farina

Sale quanto basta

1 spicchio d’aglio

Olio vegetale quanto basta

1 cucchiaino di paprika dolce

2 zucchine

Iniziamo con la preparazione vera e propria prendendo le nostre zucchine e lavandole per bene poi le facciamo a pezzettini, successivamente le mettiamo dentro ad un contenitore e poi aggiungiamo paprika, sale e farina.

Adesso diamo una bella mescolata con le mani, o se non vogliamo sporcarci facciamo con un cucchiaio, poi mettiamo tutto in una padella con un po’ di olio vegetale, ma non moltissimo mi raccomando.

Cerchiamo di mettere le zucchine tutte su piano della padella e non devono essere troppe strette, in questo modo si doreranno un pochino tutte allo stesso modo, lasciamo la fiamma moderata.

Mescoliamo di tanto in tanto per evitare che si attacchino troppo e quando sono pronte prendiamo un contenitore pulito e le mettiamo al suo interno, poi aggiungiamo sopra la salsa di soia e l’aglio grattugiato.

Mettiamo anche l’aneto tritato in modo molto fino ed amalgamiamo il tutto, ecco che il nostro super contorno è pronto, se non indicate che ingredienti abbiamo messo andranno a ruba anche tra i piccolini.

E voi avevate mai provato una ricetta del genere oppure no? Continuate a seguirci per avere sempre ottimi consigli per la cucina e per trovare idee veloci e particolari che accontentano tutti con una sola preparazione!