Grande Fratello Vip, giallo risolto velocemente: gli ultimi rumors sul cast della settima edizione del noto reality show.

Si fanno sempre più intensi i preparativi per la settima edizione del Grande Fratello Vip, attesissima dai telespettatori e che farà il suo esordio, come di consueto, il prossimo settembre.

Signorini sta lavorando sodo per reclutare un cast che non soltanto mantenga alto il livello delle passate edizioni, ma che addirittura lo alzi ancora di più; ecco i rumors su un concorrente, giallo risolto molto velocemente.

Grande Fratello Vip, giallo risolto velocemente: ecco i rumors sul cast

In questi giorni, con l’avvicinarsi di settembre, cominciano a uscire sempre più nomi riguardo al cast di questa nuova edizione del GF Vip; al momento resta il mistero sull’identità dei nuovi inquilini della casa di Cinecittà, ma a quanto pare è arrivato un nuovo rumors.

Stando a quanto riportato da Whoopsee, per un rumors che acquista consistenza anche da una recente storia postata sui social da Alfonso Signorini, una delle ‘vippone’ all’interno della casa dovrebbe essere una Lamborghini, non però la celebre Elettra, bensì la sorella minore Ginevra.

A quanto pare infatti, Signorini si sarebbe assicurato la presenza di Ginevra, che tra l’altro avrebbe anche una situazione particolare con la sorella; alle nozze della cantante con dj Afrojack è stata infatti assente, a testimonianza (salvo colpi di scena) comunque di rapporti non proprio idilliaci.

Tra l’altro, come riporta Gossip e TV, Elettra in una precedente intervista a Chi aveva dichiarato come alle sue nozze ci fossero soltanto le persone che lei e suo marito gradivano vedere; è strano dunque che la sorella fosse assente per altri motivi.

A confermare questa voce pare essere stato poi lo stesso conduttore: ai fan non è passata inosservata infatti la foto di un anello (con un’ametista) pubblicata da Signorini sui social, lo stesso anello più volte indossato da Elettra e che dovrebbe appartenere alla nonna della cantante.

Sarà Ginevra Lamborghini uno dei grandi nomi di questa nuova edizione del reality show? Prima di iniziare, il GF Vip scalda comunque già gli animi di tutti i telespettatori.