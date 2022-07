Ombrelloni e lettino prezzi folli? Fai così

Il costo degli ombrelloni e lettino al mare ha raggiunto ormai prezzi particolarmente folli. Ma c’è una soluzione: fai così

I rincari dei prezzi che ha colpito l’economia europea ha coinvolto anche uno dei settori più strategici del nostro Paese: il turismo. Chi è andato al mare approfittando del caldo torrido di quest’inizio estate avrà infatti sicuramente assistito ad una sorpresa particolarmente brutta.

Decidere di andare al mare all’ultimo, senza portare con sé tutta l’attrezzatura per la spiaggia libera ci spinge spesso a rivolgerci ad uno stabilimento privato. Ma quest’anno potrebbe essere una scelta particolarmente dispendiosa. Il costo degli ombrelloni e del lettino al mare, infatti, ha raggiunto ormai prezzi particolarmente folli. Ma c’è una soluzione: fai così.

Ombrelloni e lettino a prezzi folli. Ecco come fare

Da mesi ormai in tutta Europa si sta assistendo ad un aumento dei prezzi in tutti i settori economici. Materie prime, carburanti ed energia, infatti, costano molto di più, e l’inflazione scaturita sta facendo lievitare i prezzi della maggior parte di beni e servizi. Una situazione che influenzerà le nostre scelte anche in vacanza.

Durante l’estate, infatti, si va al mare e quest’anno recarsi in spiaggia potrebbe essere una scelta particolarmente infelice per le nostre tasche. Da settimane ormai, i prezzi di ombrelloni e lettino hanno raggiunto cifre folli mai viste. Ma c’è una soluzione.

Nonostante molti stabilimenti balneari abbiano approfittato della situazione per alzare volontariamente i prezzi, è vero che la crescita dei costi di energia e materie prime ha spinto molti settori ad aumentare le cifre sul proprio listino. Una situazione che ha coinvolto anche ombrelloni e lettini, i cui prezzi di noleggio hanno raggiunto prezzi mai visti.

La soluzione migliore è certamente quella di optare per la spiaggia libera tutte le volte che è possibile. Nel nostro Paese, infatti, ci sono chilometri di spiaggia libera a cui è possibile accedere senza dover necessariamente noleggiare un lettino o un ombrellone. Esistono anche le spiagge libere attrezzate, le quali offrono spesso servizi gratuiti e ombrelloni e lettini a prezzo conveniente.

È importante anche scegliere le località più vicine a spiagge un po’ più rinomate, in quanto potrebbero offrire prezzi più vantaggiosi. Infine, se si decide di optare per la spiaggia privata, è importante fare prima dei preventivi, in modo da organizzare la propria scelta in base alle offerte esistenti sul mercato.