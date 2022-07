Lino Banfi: arriva la confessione sulla moglie

Lino Banfi è riuscito a far commuovere tutta l’Italia e anche sua moglie Lucia. Nelle ultime ore ha rivelato alcuni dettagli inaspettati sulla sua vita privata. Scopriamo nel dettaglio le sue parole.

Lino Banfi è sicuramente uno degli attori comici più amati di sempre, in questi anni l’abbiamo visto rimboccarsi le maniche con nuovi interessanti progetti. Ma nelle ultime ore, è riuscito a commuovere il web con alcune parole dedicate alla moglie Lucia. Siete curiosi di scoprire cosa ha rivelato? Vediamolo insieme.

Qualche giorno fa Lino Banfi ha scritto una bellissima lettera a sua moglie Lucia, facendola pubblicare sul settimanale Intimità. L’attore è riuscito a far commuovere tutta l’Italia, lui stesso ha confessato che anche sua moglie Lucia è rimasta molto colpita dalle sue parole.

Purtroppo, la signora Lucia sta combattendo da qualche anno contro una brutta malattia. Come se bastasse, in questi giorni lei e Lino hanno anche contratto il Covid, per fortuna stanno entrambi bene.

I due sono spostati da ormai 60 anni e tutt’ora sono molto innamorati, tant’è che il comico ha deciso di pubblicare una bellissima lettera rivolta alla moglie. Siete curiosi di scoprire le sue parole? Vediamole insieme.

Lino Banfi: ecco la bellissima lettera dedicata alla moglie

Lino Banfi ha svelato al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni che un giorno la moglie le ha confessato “Senti, Lino, non è che possiamo trovare il modo per morire insieme? Perché se muori prima tu io non ce la faccio. Chiedi al Papa se ci può aiutare”. Queste parole hanno colpito moltissimo Banfi tant’è che ha deciso di andare a chiedere direttamente al Papa se potesse intervenire.

Papa Francesco gli ha ovviamente risposto che per il momento non ha ancora questo potere, ma che pregherà per loro. Banfi ha confessato che quando la moglie ha letto questa lettere si è commossa moltissimo, e ha rivelato di essere molto felice perché la gente deve sapere quanto si vogliono bene.

Ora Lino e sua moglie sono costretti all’isolamento per via del Covid, per fortuna Banfi ha confermato che stanno bene, lui ha solo la tosse, sua moglie nemmeno quella.