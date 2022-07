Kate Middleton: costringe il piccolo George a farlo

Kate Middleton, ecco perché costringe il piccolo George a farlo: la scelta della duchessa di Cambridge per il suo primogenito.

La famiglia reale britannica è costantemente sotto i riflettori, considerando come sia molto amata non soltanto dai sudditi del Regno Unito, ma anche da cittadini di tutto il mondo.

Negli ultimi tempi, dopo le sue apparizioni pubbliche, il principino George è diventato una vera e propria superstar; ai fan non è passato inosservato questo dettaglio ed ora emerge il perché la madre glielo fa fare.

Kate Middleton, ecco perché costringe il piccolo George a farlo: la regola

Essendo il primogenito di William, il principe George è un diretto erede al trono del Regno Unito; per questo, la sua educazione deve essere consona a quella di un reale e soprattutto di un uomo che pare sia destinato a diventare re.

Per questo, oltre che a responsabilizzarlo, la madre Kate tiene molto al suo abbigliamento in pubblico: ad ogni sua uscita, il piccolo George deve essere impeccabile.

Stando a quanto riportato da Gossip e TV dunque, la duchessa di Cambridge ci tiene sempre a far indossare al piccolo George un abbigliamento formale, compresa la cravatta; per un bambino di 9 anni può risultare delle volte scomodo indossare l’accessorio, ma ogni volta che si mostra in pubblico deve avere un outfit all’altezza del suo titolo.

Sempre a quanto riportato dal sito, sembrerebbe che durante la finale degli Europei 2021 (vinta dall’Italia proprio contro l’Inghilterra) il padre avesse suggerito di far indossare una maglietta della nazionale inglese al principino, ma a quanto pare alla fine poi anche in quell’occasione George ha indossato giacca e cravatta.

L’attenzione dei due coniugi verso George sembrerebbe dunque particolare, proprio per il destino a lui riservato: come ormai succede da secoli nelle famiglie reali, l’erede al trono deve essere pronto per quando raccoglierà il titolo di re (o regina, nel caso sia donna). Tra qualche anno, George forse non farà più caso a certe norme e non avrà problemi ad indossare sempre e comunque abiti formali.