Alessandra Amoroso ed Emma: cosa succede?

Perché Emma Marrone non era presente al concentro a San Siro di Alessandra Amoroso? A sorpresa spunta un biglietto. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Alessandra Amoroso è sicuramente una delle cantanti più amate in Italia, tanto da essere stata la seconda donna, dopo Laura Pausini ad esibirsi a San Siro. Proprio ieri sera, 13 luglio, la Amoroso è riuscita a riempire lo stadio ottenendo un’enorme successo. In molti però si sono accorti dell’assenza di una delle sue più grandi amiche.

Stiamo parlando di Emma Marrone, generalmente quando Alessandra organizza un concerto chiama sempre l’amica per cantare qualche canzone insieme. Molti fan si sono domandati come mai per un’occasione così importante come quella a San Siro, Emma non si è esibita insieme a lei.

Infatti, come ogni buon concerto che si rispetti, Alessandra ha invitato diversi ospiti tra cui Dario Faini in arte Dardust, che ha accompagnato la sua performance suonando il pianoforte. Poi si sono esibiti insieme a lei anche Boomdabash, con i quali la Amoroso ha cantato A tre passi da te, Karaoke e Mambo Salentino.

Proprio per questo motivo, il pubblico aspettava con ansia anche l’esibizione con Emma Marrone, che però purtroppo non è mai avvenuta. Ma cosa sarà successo? Nelle ultime ore è spuntata una lettera che risponde alla nostra domanda. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Alessandra Amoroso canta a San Siro, ma Emma Marrone non c’è: ecco cosa è successo

Ieri sera, 13 luglio, Alessandra Amoroso si è portata a casa un grande traguardo, infatti si è esibita per la prima volta a San Siro. Pensate, che si tratta della seconda artista riuscita in questa impresa, dopo Laura Pausini.

Inutile dire che il pubblico ha ballato e cantato per tutta la durata del concerto, d’altronde Alessandra è un ottima cantante ma anche una bravissima ballerina. In molti però, si sono accorti che Emma Marrone in questa occasione non era presente. Sappiamo tutti che le due sono ottime amiche e nella maggior parte dei concerti si esibiscono insieme per qualche canzone.