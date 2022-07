Elena Sofia Ricci: il marito è molto riservato ma bellissimo

Si tratta di una delle attrici più amate nel nostro Paese: Ecco chi è il marito molto riservato della bellissima Elena Sofia Ricci

Elena Sofia Ricci è certamente una delle attrici più famose e amate del nostro Paese. Famosa per le sue splendide interpretazioni, la bellissima attrice è ad oggi all’apice del suo successo e a dimostrarlo sono i recenti successi in film e serie tv in cui ad essere protagonista è proprio lei.

Durante la sua carriera, infatti, Elena Sofia Ricci è riuscita a vincere numerosi premi e riconoscimenti che ne certificano la sua bravura. Si tratta, infatti, di una delle attrici più popolari del nostro Paese e, proprio per questo, infatti, vorrebbero sapere molto di più della sua bravura. In questo articolo, quindi, vogliamo mostrarvi chi è il marito molto riservato della bellissima Elena Sofia Ricci.

Ecco chi è il marito di Elena Sofia Ricci

La bella Elena Sofia Barrucchieri, questo il vero nome di Elena Sofia Ricci, è nata a Firenze il 29 marzo 1962. L’attrice ha raggiunto il successo e la grandissima notorietà nel nostro Paese grazie alle sue interpretazioni in numerosi film, tele-film e serie tv di successo. Famosissime, infatti, sono le sue interpretazioni nella serie Che Dio Ci Aiuti e I Cesaroni. A breve, inoltre, ricoprirà il ruolo di protagonista nella fiction targata Rai 1 “Fiori sopra l’inferno”.

L’apice della sua carriera, che l’attrice sta ancora vivendo, è stato raggiunto nel 1990, quando si è aggiudicata il David di Donatello e un Ciak come attrice protagonista con Ne parliamo lunedì. Sarà una delle attrici più apprezzate da Paolo Sorrentino (ottenendo il David con Loro 1) e ha interpretato brillantemente il ruolo della grande Rita Levi Montalcini.

Come dicevamo prima, Elena Sofia Ricci ha raggiunto un’enorme popolarità e attualmente risulta essere una delle attrici più amate nel nostro Paese. Proprio per questo, i suoi fan vorrebbero sapere molto di più sulla sua vita privata e sulla sua famiglia, in particolare su suo marito.

Elena Sofia Ricci è infatti sposata con Stefano Mainetti, famoso compositore. I due si sono sposati nel 2003 e hanno avuto una bambina, Maria. La bella attrice ha anche un’altra figlia, Emma, avuta in una precedente relazione con Pino Quartullo.