Elisabetta Canalis: la sua villa è un sogno, eccola!

La modella vive insieme al marito e alla figlia in una villa da sogno: curiosiamo insieme nella dimora di Elisabetta Canalis.

Elisabetta Canalis deve la sua notorietà al noto tg satirico ideato da Antonio Ricci, Striscia la Notizia – trasmissione grazie alla quale la showgirl si affermò nel panorama televisivo italiano come velina insieme alla collega Maddalena Corvaglia. Una volta abbandonati gli studi Mediaset, la modella attualmente residente in California, decise di dedicarsi alla recitazione. Prese parte così alla nota soap italiana Carabinieri, per poi approdare in Love Bugs, Così fan tutte e la più recente L’isola di Pietro – prodotto in onda nel 2018 che vide protagonista l’iconico Gianni Morandi.

Per quanto riguarda la vita privata della showgirl, la bellissima Elisabetta Canalis divenne protagonista di gossip e riviste di cronaca rosa tra il 2009 e il 2011 – complice ovviamente la sua relazione con il famosissimo attore hollywoodiano George Clooney. L’amore per l’America però sembra appartenere alla Canalis da sempre, tanto che – dopo la conclusione della sua storia d’amore con l’iconico divo di Hollywood, Elisabetta conobbe l’attuale compagno, Brian Perri. I due si trasferirono in California, dove decisero di dedicarsi anima e corpo alla loro bimba Skyler – nata nel 2015. Curiosiamo insieme nella villa di famiglia nel cuore di Los Angeles.

Elisabetta Canalis: la villa da sogno nel cuore della California

La showgirl di origini sarde ha abbandonato da tempo la luce dei riflettori per dedicarsi alla famiglia. Tempo fa, decise di trasferirsi insieme al marito a Los Angeles ed attualmente i due vivono insieme alla figlia in una villa bellissima con piscina nel cuore della città. La Canalis ci permette spesso di curiosare tra le mura della sua dimora attraverso post ed Instagram stories.

Ampio giardino con piscina, luogo dove la modella si mostra spesso in fase di work-out e un arredamento tipico americano con poltroncine e gazebo di design moderno e relativamente semplice. Dentro, come fuori del resto, si ripetono spesso i medesimi colori: panna, bianco, marrone chiaro, grigio e nero – con qualche tocco di colore qua e là.

Elisabetta Canalis, attualmente naturalizzata statunitense, sembra essersi adattata perfettamente allo stile di vita californiano. Giornate intere passate in piscina ed un’abbronzatura decisamente invidiabile per la bellissima modella.

Questi rappresentano dei piccoli angoli di vita, mostrati con parsimonia sui social. Per quanto infatti la modella risulti particolarmente attiva sulla piattaforma di Instagram, la Canalis tenta in ogni caso di mantenere il massimo riservo e soprattutto di tutelare la figlia Skyler e il marito.