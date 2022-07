Acqua_ davvero devi bere questo quantitativo_ Incredibile

Circa il consumo del fabbisogno giornaliero di acqua è importante evidenziare che dipende dall’età, ma entriamo nel dettaglio.

Questo è quello che ha stabilito una ricerca che è stata condotta in Germania, ossia che il nostro fabbisogno giornaliero di acqua dipende proprio dalla nostra età, ma in che modo e forma?

L’acqua regola la temperatura del corpo, aiuta il trasporto dei nutrienti, favorisce il metabolismo ma ci chiediamo quanta acqua bisogna bere al giorno. Per rispondere è sufficiente considerare età, patologie, stato di salute e tipo di lavoro e attività che si svolgono nella giornata.

La quantità

Secondo la ricerca tedesca ecco come bisogna gestire il fabbisogno di acqua a seconda di vari fattori: Bambini da 1 a 4 anni: 0,82 L/giorno; Bambini da 4 a 10 anni: 0,97 L/giorno; Ragazzi fino a 13 anni: 1,17 L/giorno; Ragazzi fra 13 e 15 anni: 1,33 L/giorno.

Poi ovviamente con l’età si cambia e quindi: Ragazzi da 15 a 19 anni: 1,53 L/giorno; Adulti da 19 a 25 anni: 1,47 L/giorno; Adulti da 25 a 51 anni: 1,41 L/giorno; Adulti da 51 a 65 anni: 1,23 L/giorno; Anziani over-65: 1,31 L/giorno.

Attenzione per le donne incinte che hanno bisogno di un quantitativo di acqua che si attesta attorno all’1,47 L/giorno, le donne che allattano devono bere di più. Una sana abitudine è quella di tenere sempre un bicchiere o una piccola bottiglia sempre a portata di mano e quindi assicurarsi di assumere l’acqua a piccoli sorsi che ci serve proprio a idratarci e a restare non solo in forma ma soprattutto in salute.

Ma cosa accade a coloro che non amano particolarmente l’acqua e fanno fatica a berne? La soluzione risiede nelle tisane non zuccherate, calde o fredde, che si possono assumere durante la giornata. Invece attenzione ai succhi di frutta o bevande gassate dato che sono da evitare, troppo ricchi di zuccheri, ma anche aromi artificiali e coloranti. Cosa accade invece per quelle bevande di uso molto comune come caffè e the nero? Questi contengono acqua e quindi sono molto utili come sostitutivi dell’acqua pura in quanto contribuiscono proprio a quel fabbisogno idrico che abbiamo bisogno di assumere ogni giorno, attenzione però a zuccherarli il giusto altrimenti la bevanda non ha quegli effetti sperati.