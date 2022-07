Maurizio Costanzo: il suo patrimonio è una pazzia!

Il conduttore ha dedicato tutta la sua vita al giornalismo e alla televisione: quanto denaro avrà accumulato Maurizio Costanzo in questi anni?

Classe 1938, Maurizio Costanzo rappresenta una delle figure più longeve e apprezzate del panorama televisivo e giornalistico italiano. Spesso e volentieri, i programmi televisivi durano qualche anno, dopodiché vengono sostituiti oppure affidati a nuovi conduttori. Discorso che non tocca minimamente il marito di Maria De Filippi, il quale si dedica anima e corpo al Maurizio Costanzo Show dal 1982.

Parliamo di un uomo che comprese esattamente il suo percorso professionale fin dalla tenera età, tanto che ad appena 18 anni cominciò a lavorare per un quotidiano romano: Paese Sera. Da quel momento, l’aspirante giornalista si rimboccò le maniche ed anno dopo anno riuscì a fare progressivamente carriera. Nel 1960 diventerà caporedattore del noto giornale Grazia e successivamente esplorò il campo della radio, della televisione e persino della musica (ricordiamo ad esempio il brano Se telefonando, interpretato da Mina e scritto proprio da Maurizio Costanzo).

Dopo anni di esperienza circa la produzione di programmi televisivi e radiofonici, arrivò nel 1982 la possibilità di dedicarsi ad una trasmissione costruita proprio sulla base della sua personalità: Maurizio Costanzo Show. Da allora non è esistita puntata che non abbia conquistato ottime percentuali di share, tanto che a lungo andare, il programma di Costanzo divenne appuntamento fisso per moltissimi telespettatori italiani.

Insomma, facciamo riferimento ad un personaggio che è riuscito a coltivare una carriera lunga quasi sessant’anni. Costanzo non ha mai smesso di lavorare dal compimento della maggiore età: successi giornalistici, società a suo nome come la Fortuna Audiovisivi, ideazione di programmi radiofonici e tanto altro. In tutti questi anni, quanto avrà accumulato materialmente Maurizio Costanzo? Scopriamolo insieme.

Maurizio Costanzo: a quanto ammonta il patrimonio?

E’ bene sottolineare che nel patrimonio di Maurizio Costanzo andrebbe contato anche quello relativo agli introiti della moglie, Maria De Filippi. Il nucleo famigliare vanta guadagni milionari, soprattutto grazie ai vari programmi televisivi prodotti dalla Fascino, società di proprietà della regina della tv. Inoltre, Maurizio Costanzo – lavorando fin da quanto aveva 18 anni – ha diritto alla pensione giornalistica.

Giuliano Cazzola aveva confermato che Costanzo percepisse ben tre pensioni dallo Stato; ad esse vanno aggiunti i guadagni relativi al Maurizio Costanzo Show e ai diritti per i vari prodotti televisivi da lui ideati. Parliamo di una cifra che supera i 70 milioni di euro guadagnati solo dalla Fascino della De Filippi. Detto questo, immaginate quali importi stellari finiscano delle tasche del noto giornalista e conduttore…