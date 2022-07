Fabio Fazio: avete mai visto la moglie? E’ un sogno

Volto e conduttore fisso del noto programma Rai – Che tempo che fa: conoscete la moglie di Fabio Fazio? Scopriamo insieme chi è.

Tra i volti storici su cui la Rai ha deciso di investire non possiamo non citare il giornalista e conduttore Fabio Fazio, da ben 18 anni al timone di Che tempo che fa. Il programma conquista ottime percentuali di share al termine di ogni puntata, complice il feeling sviluppano nel corso degli anni dei confronti della comica Luciana Littizzetto. Da tempo infatti, l’attrice rappresenta un’ospite fissa all’interno della trasmissione, responsabile della conquista di un numero infinito di telespettatori.

Siamo quindi abituati ad associare la figura di Fabio Fazio a quella della simpaticissima Lucianina, tanto che un tempo si pensava che tra i due ci fosse qualcosa di più di un semplice rapporto professionale. In realtà, al mondo esiste solo una donna che può vantarsi di aver conquistato il cuore del protagonista indiscusso di Che tempo che fa. Mentre negli studi Fazio fa coppia fissa con la Littizzetto – una volta tornato a casa – il conduttore si butta tra le braccia della moglie, Gioia Selis.

Fabio Fazio: tutto sulla moglie Gioia Selis!

Fabio Fazio e Gioia Selis si sono conosciuti nei primi anni ’90 e hanno deciso di convolare a nozze nel 1994. La moglie del giornalista, originaria di Savona, è nata nel 1968 ed è la figlia di un illustre medico chirurgo, fondatore della squadra di nuoto Rari Rantes. La donna pertanto viene da una famiglia agiata ed è totalmente estranea al mondo televisivo e allo show business.

Oltre ad essere un marito follemente innamorato, Fabio Fazio è anche padre premuroso di due figli: nel 2004 infatti nacque Michele, mentre nel 2009 Goia mise al mondo la piccola Caterina. Riguardo la vita privata della Selis si sa poco e nulla, se non che non svolge attualmente nessun occupazione se non quella di occuparsi dei figli e di sostenere il marito. Una donna che ha deciso di donare anima e corpo alla famiglia e alle persone che ama. Inoltre, parliamo di un duo particolarmente attivo nel sociale: nel 1996 parteciparono insieme ad una pellicola intitolata Pole Pole, il cui ricavato venne donato in beneficienza ad Amref.