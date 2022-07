Il Volo: Piero Barone e la foto dal passato che non immagini

Il noto cantante de’ Il Volo ha pubblicato un’immagine che lo ritrae piccolissimo: ecco il post di Piero Barone che ha sconvolto il web.

Sono passati moltissimi anni dal debutto di Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto presso il programma Ti lascio una canzone – condotto da Antonella Clerici. L’iconico gruppo Il Volo ha conquistato immediatamente il cuore e l’anima del pubblico italiano. Rappresentano infatti dei cantanti decisamente anticonformisti considerando il tipo di canzoni e soprattutto il genere da loro proposto. E mentre i coetanei si cimentano con il rap, reggaeton e trap music – Il Volo rimane fedele alla musica classica e lirica.

E’ proprio questo l’aspetto innovativo del gruppo, quello di proporre un genere simile ad un gruppo generazionale molto giovane. Spettacolari le loro performance, soprattutto quella relativa alla loro partecipazione al Festival di Sanremo, occasione in cui vinsero il podio con la canzone Grande Amore. Da quel momento, il golden trio cominciò a girare il modo, trasferendo la loro musica oltre confine e conquistando un successo dopo l’altro. Ora, facciamo un tuffo nel passato, precisamente nel 2001, anno in cui Barone era ancora decisamente inconsapevole del successo che avrebbe ottenuto.

Piero Barone: eccolo piccolissimo sui social

Oggi siamo abituati ad associare Piero Barone alla figura di un cantante sicuramente timido, ma al contempo affasciante. Sono passati anni dal suo debutto, nel frattempo è cresciuto e si è fatto uomo. Gli sono stati associati diversi flirt con donne e ragazze bellissime; quello che fece maggiormente discutere fu la sua associazione ad Elisabetta Gregoraci, prontamente smentito da entrambi.

In realtà, l’unica donna che conquistò per qualche anno il cuore del tenore fu Valentina Allegri, figlia di Massimiliano Allegri – tecnico della Juventus. Attualmente, si vocifera invece che il cantante abbia iniziato una frequentazione con Veronica Ruggeri – modella bellissima e membro del cast de’ Le Iene. Tuttavia, il flirt non è ancora stato confermato dai diretti interessati. Ora però, come vi abbiamo anticipato, faremo un salto nel passato: ecco la foto che ha sconvolto i followers del cantante.

“Hi, my name is Piero and when I’m older I want to become a singer” – si legge come didascalia dell’immagine risalente al lontano 2001. Vediamo quindi un giovanissimo Piero, pieno di sogni destinati a realizzarsi di lì a poco tempo. Che effetto rivedersi così piccoli, consapevoli di avercela fatta, non è vero?