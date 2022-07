Antonella Clerici, la sorella è bellissima: eccola, assomiglia tantissimo alla celebre conduttrice Rai ed è solare come lei.

Dopo la chiusura del suo storico programma, La prova del cuoco (che nel frattempo era passato a Elisa Isoardi) Antonella Clerici non soltanto si è rimessa in gioco con The Voice Senior, ma ha anche portato al successo un nuovo format culinario, E’ sempre mezzogiorno.

Al momento, la conduttrice si gode le meritate vacanze, in attesa di ritornare in onda a settembre (al momento, al posto del suo programma c’è Camper di Tinto e Roberta Morise); ma se lei la conosciamo bene, avete mai visto sua sorella? Eccola, è bellissima e le assomiglia molto, solare come lei.

Antonella Clerici, la sorella è bellissima: eccola

Classe ’67, Cristina Clerici è la sorella minore della nota conduttrice; lei due sono molto legate, anche se Cristina ha intrapreso tutt’altra carriera lavorativa e, estranea dal mondo dello spettacolo, di professione fa la psicologa.

Molti dei suoi clienti sembrano spesso notare la somiglianza con Antonellina ma, stando a quanto rivelato dalla conduttrice, la sorella farebbe finta di nulla e dissimulerebbe il grado di parentela.

“Lei è più piccola di me di quattro anni, ma è quella che forse è più saggia. Ci sentiamo almeno due volte al giorno, da quando poi c’è Maelle lei, non avendo figli, è la sua bambina, quindi almeno una volta ogni quindici giorni viene a Roma” le precedenti parole alla rivista Chi (come riporta donnaglamour.it) della conduttrice, circa il bellissimo rapporto che la lega alla sorella.

Le due dunque si vedono spessissimo, con Cristina molto legata all’unica figlia di Antonella, Maelle; le due hanno inoltre una grande confidenza, tanto che sempre nell’intervista la clerici ha definito la sorella “la mia coscienza”.

Antonella e Cristina si assomigliano molto, nei lineamenti come nella solarità del sorriso, anche se una è mora mentre l’altra è totalmente bionda. Stando a quanto si vede sul profilo Instagram di Cristina, la donna ama leggere e viaggiare oltre che il suo lavoro.