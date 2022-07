Vediamo insieme come possiamo realizzare un fantastico collutorio senza spendere assolutamente nulla, perchè utilizziamo le carote.

Confessiamolo tutti noi utilizziamo le carote in mille preparazioni diverse l’una dall’altro perchè sono veramente versatili, ma facciamo qualcosa di importante, ovvero non buttiamo via i ciuffi.

Possiamo usarli sia in cucina, anche loro, ma anche con il collutorio che viene al 100% naturale e super delicato, che ci può aiutare a sgonfiare le nostre gengive e meno sanguinanti.

Carote: come realizzare un super collutorio a costo zero!

Questa parte delle carote è molto ricca di proteine, sali minerali e vitamina varie anche molto di più della parte arancione che tutti noi mangiamo, e piccola idea sono ottime anche contro il mal di testa.

Possiamo utilizzare questo buonissimo ortaggio, quindi, in mille modi diversi che ci possono aiutare a risparmiare e non solo, ma scopriamo com’è facile realizzarlo e siamo certi che da adesso in poi lo farete sempre, anche perchè funziona veramente!

Ma come possiamo realizzarlo? Molto semplice, basta lavare i ciuffetti e metterli dentro ad un pentolino e lasciarli bollire per qualche minuto, una volta che sono trascorsi lasciamo raffreddare il tutto e poi mettiamo dentro ad un barattolo di vetro e conserviamo in frigorifero.

Il suo tempo di conservazione non è molto lungo, quindi dopo alcune settimana è meglio buttarlo, se non lo avete finito oppure regolarvi in base all’acqua che mettiamo nel nostro pentolino.

Possiamo utilizzarlo quindi evitando di fare sprechi di qualsiasi genere, ovviamente, come sempre vi consigliamo di rivolgervi al vostro medico curante se abbiamo qualsiasi dubbio o domanda, o se il vostro problema non è così semplice o banale.

Ecco quindi un’ottima idea che possiamo provare quando non abbiamo magari voglia di uscire di casa oppure vogliamo avere un mondo più attento a quello che succede e quindi più green.

Continuate a seguirci per avere sempre idee nuove e consigli che vi possono aiutare nella vostra vita di tutti i giorni e che ci permettono di provare sempre nuove cose interessanti ed alternative.