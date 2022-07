Vediamo insieme come possiamo realizzare questa incredibile bontà in pochissimo tempo e che cosa ci occorre.

A tutti noi piace cucinare ma sicuramente anche non sprecare troppo tempo ai fornelli perchè preferiamo fare altro, specialmente in estate, giusto? Quindi anche oggi vi indichiamo una ricetta facile e veloce.

Vi proponiamo delle girelle ripiene, ovvero un super antipasto che va bene sia per una festicciola ma anche come secondo con qualche verdura particolare, per cambiare e fare qualcosa di diverso.

Girelle ripiene: un’antipasto golosissimo e veloce

In questo caso vi proponiamo la ricetta con un ripieno di formaggio e wustel che farà impazzire grandi ma soprattutto i piccini di casa ma vediamo meglio che cosa ci occorre: