Vediamo insieme che cosa possiamo fare se i nostri amati bagagli vengono smarriti e non li troviamo quando atterriamo.

Purtroppo sembra che stia succedendo sempre più spesso, ovvero che i nostri bagagli fanno una brutta fine quando atterriamo dopo un viaggio in aereo, e oltre alla rabbia e allo sconforto, cosa possiamo fare?

Oggi vi diamo vari consigli su cosa possiamo fare con le compagnie aeree se abbiamo avuto questo problema, anche perchè ritrovarsi ai nastri dei bagagli e vedere passare tutte le valigie tranne che la nostra non è assolutamente il massimo!

Bagagli smarriti? Fai così li ritrovi sicuramente!

I bagagli smarriti, purtroppo sono un’esperienza che non piace a nessuno vivere, oltre ai mille ritardi che possono avere i voli in questo momento, e non solamente, quindi rimbocchiamoci le mani e vediamo insieme.

Tutte le compagnie aeree hanno una procedura precisa per risarcire il passeggero, ovviamente l’importo è sempre diverso da ogni compagnia, ma andiamo con ordine, se il tuo bagaglio non passa sul nastro, per prima cosa devi andare all’ufficio oggetti smarrito o Lost and Foud e mostrare il tuo biglietti di viaggio, in questo modo possono identificare l’aereo.

Dovrei poi compilare, in tutti i suoi campi, il modulo PIR (Property Irregurarity Report), descrivendo molto bene qual’è oggetto che non trovi, alcune compagnie prevedono anche se non risiedi in quel posto un rimborso se il tuo bagaglio non viene ritrovato nelle 24 ore successive all’atterraggio.

Soldi necessari per acquistare i beni di prima necessità quindi, spazzolino, pigiama, indumenti intimi, ma dovrete lasciare tutti gli scontrini per dimostrare quanto avete speso, se il nostro bagaglio risulterà effettivamente disperso il passeggero può avere un rimborso economico che arriva a 1200 euro, come previsto dalla Convenzione di Monreal.

Se, invece, la compagnia che abbiamo scelto non aderisce a questa convezione è possibile che ci venga riconosciuto un rimborso fino a 20 euro al kg per il bagaglio smarrito o danneggiato.

Un’idea, se nella nostra valigia che imbarchiamo ci sono oggetti di valore è bene chiedere al check-in una dichiarazione di valore o di responsabilità, che prevede un pagamento supplementare variabile in base alla compagnia scelta.

In caso di coincidenze e di cambi è bene presentare nuovamente questa dichiarazione, di solito poi l’80% dei bagagli viene ritrovato nelle 24 ore, mentre il restante 20 spesso si ritrova nei 3 giorni successivi.

Ma se vogliamo evitare questi problemi, dato che in Europa sta veramente succedendo qualsiasi cosa, possiamo viaggiare con un bagaglio a mano, sempre se la compagnia lo prevede, quindi controllate sempre tutto prima di partire!