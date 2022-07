GF Vip 6, il concorrente adesso fa l’operaio: ecco di chi si tratta, la sua scelta ha dietro una motivazione e sorprende tutti quanti.

Il Grande Fratello Vip è prontissimo per il ritorno di settembre con la settimana edizione; Alfonso Signorini sta preparando una squadra di vipponi sicuramente all’altezza, tanto che è ormai quasi certa la presenza di Ginevra Lamborghini, sorella di Elettra.

Nel frattempo però, un ex-gieffino si è messo in mostra con una scelta che ha preso alla sprovvista tutti quanti; ecco chi è che ha deciso di fare l’operario dopo aver partecipato alla sesta edizione, da non credere.

I colpi di scena, nella scorsa edizione (vinta alla fine da Jessica Selassiè) non sono di certo mancati, ma pare che di recente ne sia arrivato un altro; un ex-partecipante ha deciso di abbandonare, almeno per il momento, il mondo dello spettacolo per fare l’operaio.

Stiamo parlando di Nicola Pisu, figlio di Patrizia Mirigliani; il giovane, che nella casa si è invaghito di Miriana Trevisan rimanendo però alla fine ‘scottato’ dal rapporto con la showgirl, ha pubblicato sui social un video che lo ritrae proprio a lavoro.

In molti hanno elogiato il giovane, non tanto perché ci sia qualcosa di strano nel fare l’operaio, quanto piuttosto per il fatto di mettersi comunque in gioco nonostante l’esperienza televisiva appena fatta.

A quanto pare, al momento lavora come operaio elettricista in un’impresa edile; fino ad ora ha curato il sito web di Miss Italia (di cui la mamma è testimonial per eccellenza) e lavorato anche al docufilm dedicato al nonno, Enzo Mirigliani.

Più porte lavorative aperte dunque per Pisu, che pare essersi messo in gioco con molto entusiasmo; “Nuova esperienza lavorativa” scrive lui nella didascalia del video postato sul suo profilo social (come riporta anche Gossip e TV), subito visto da tante persone e che ha scatenato le reazioni positive dei fan.

“Bravissimo Nicola, questa è realtà di vita, ti fa onore. Sei stato sempre con i piedi per terra” scrive un fan, seguito da tantissimi altri complimenti del pubblico per il giovane.