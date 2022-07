Gelato al posto del pranzo? Si ma con queste raccomandazioni!

Ti piacerebbe sostituire il pranzo con un bel gelato? Alcuni esperti lo consigliano, ma solo a queste condizioni. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Con le temperature in aumento viene subito voglia di mangiare solo cose fresche, ecco perché in molti vorrebbero sostituire il pasto con il gelato. Ma fa davvero bene? E soprattutto non fa ingrassare? Vediamo nel dettaglio cosa dicono gli esperti sulla questione.

In questi giorni, in Italia è arrivato il caldo torrido, in alcuni paesi abbiamo raggiunto più di 40 gradi. In molti con questo caldo tendono ad avere meno appetito e di conseguenza si pensa che saltare il pasto possa essere una buona soluzione. Addirittura, molte persone hanno la convinzione che non mangiando si possano perdere diversi kg prima della fatidica prova costume.

In realtà questa strategia non è per niente funzionale, anzi, in questo modo il vostro appetito aumenterà nelle ore peggiori, ovvero la sera. Di conseguenza, vi verrà voglia di mangiare di più e male, in questo modo non farete altro che prendere peso.

La cosa migliore sarebbe suddividere i pasti in modo equilibrato, quindi con una ricca colazione a seguire uno spuntino a metà mattino, il pranzo, un altro spuntino pomeridiano e infine una cena leggera.

Ma cosa accade al nostro corpo se decidiamo di sostituire il pasto con il gelato? Scopriamo insieme.

Sostituire il pasto con il gelato? Ecco cosa accade al nostro organismo

In molti pensano che saltare i pasti sia un modo efficace per perdere peso, in realtà accade proprio il contrario. Infatti, in questo modo non faremo altro che rallentare il metabolismo, arrivando alla sera molto più affamati, rischiando di mangiare più del necessario.

All’interno di una dieta ideale non dovrebbero mai esserci fritti, grassi saturi e carne rossa. Questi infatti rallentano la digestione e ci fanno sentire più pesanti e spossati. Al contrario, bisognerebbe integrare nella propria alimentazione verdura, frutta, pesce, carne bianca e cereali integrali.

Ma con questo caldo, abbiamo anche necessità di rinfrescarsi, ecco perché in molti tendono a sostituire il pasto con il gelato. Ma cosa accade al nostro corpo? In realtà non è detto che questo sia un alimento poco salutare e proibito.

Ma se proprio vogliamo sostituire il pranzo con il gelato è necessario seguire alcune raccomandazioni, ecco quali sono:

preferire il gelato artigianale, infatti contiene meno zuccheri e calorie

limitare il consumo di gelato a una o due volte a settimana

considerare il gelato come piatto principale, non come aggiunta

assieme al gelato mangiare anche una piccola porzione di insalata

non esagerare con le quantità

ricordarsi di seguire un’alimentazione varia e fare movimento nell’arco della giornata.

Voi cosa ne pensate?