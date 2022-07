Vediamo insieme come possiamo realizzare questo ottimo piatto della tradizione ma rivisitato in modo che sia anche leggero.

Oggi vi vogliamo proporre un piatto davvero buonissimo che forse pensate possa andare bene solamente in inverno, ma non è assolutamente così, anzi, stiamo parlando della mitica pasta e ceci.

Ma, come sempre, oggi è in una versione più leggera che ci permette di mangiarla e di non farci troppi problemi se vogliamo stare attenti alla nostra linea, come spesso accade in estate.

Pasta e ceci: veloce, buonissima e light

Questo piatto accontenta tutta la famiglia con una sola preparazione e poi è ricco di proteine e sali minerali, con questo quantitativo possiamo fare tra le 4 e le 5 porzioni che hanno una media di 330 calorie.

Ma vediamo che cosa ci occorre:

300 gr di pasta corta

20 gr di acciughe sott’olio

Olio d’oliva quanto basta

400 gr di ceci precotti

Rosmarino quanto basta

250 gr di pomodori pelati

2 spicchi d’aglio

Sale quanto basta

Pepe quanto basta

1 l di acqua calda

Iniziamo con la preparazione vera e propria mettendo su di un fornello una pentola dove dentro versiamo l’olio, l’aglio ed il rosmarino e lasciamo andare per qualche momento, poi aggiungiamo le acciughe, solamente quando saranno sciolte mettiamo i pomodori.

Adesso schiacciamo il tutto in modo delicato e lasciamo cuocere, poi dopo qualche momento mettiamo sale e pepe, dopo qualche altro minuti mettiamo i nostri ceci e mescoliamo per bene.

Possiamo quindi aggiungere metà dell’acqua calda che abbiamo indicato e togliere sia il rosmarino che l’aglio, se occorre verifichiamo il sale, quando inizia a bollire, togliamo la metà dei ceci e mettiamoli in un contenitore dove mettiamo poi l’altra parte di acqua calda e li lavoriamo con un po’ di olio ed il frullatore ad immersione.

Iniziamo a preparare la pasta mettendola direttamente in padella, quando manca pochissimo alla fine della sua cottura, aggiungiamo il mix di ceci frullati, quando è tutto pronto possiamo portare a tavola.

Se vogliamo possiamo aggiungere un po’ di peperoncino oppure un po’ di parmigiano ma già così al naturale è davvero buonissima e super golosa, tutti ne andranno pazzi e vi chiederanno di replicare, ne siamo certi!